Quale robot ECOVACS scegliere: la guida all’acquisto per il Black Friday 2025

Il mercato della pulizia domestica automatizzata continua a evolversi rapidamente, e nel 2025 ECOVACS ha alzato nuovamente l’asticella con una gamma di prodotti che promettono prestazioni, intelligenza ed esperienze utente rivoluzionarie.

Orientarsi tra le nuove offerte può sembrare complesso, ma questa selezione spazia dal flagship più avanzato, DEEBOT X11 OmniCyclone, fino a soluzioni di valore come DEEBOT T50. La guida è pensata per aiutarvi a capire quale robot si adatta meglio alle specifiche esigenze della vostra casa, che si tratti di grandi superfici, pavimenti misti, peli di animali domestici o semplicemente la ricerca della massima autonomia.

La guida all’acquisto ECOVACS per il Black Friday 2025: ecco i migliori robot aspirapolvere a confronto

Il vertice della tecnologia: DEEBOT X11 OmniCyclone

Per chi cerca la scelta più premium e un’esperienza di pulizia davvero automatizzata, DEEBOT X11 OmniCyclone è il modello più avanzato di ECOVACS fino ad oggi. Il dispositivo rappresenta un aggiornamento completo in ogni aspetto, offrendo una pulizia ininterrotta grazie alla PowerBoost Technology con Perpetual Runtime, rendendolo perfetto per le case di grandi dimensioni.

Le prestazioni di aspirazione sono ineguagliabili: la tecnologia BLAST, con un flusso d’aria di 18 L/s e 19.500 PA di aspirazione, garantisce una raccolta di peli sui tappeti superiore del 262% rispetto al modello DEEBOT X9.

Anche la pulizia a umido è stata portata a un livello superiore: il lavaggio è impeccabile anche lungo i bordi, grazie all’equipaggiamento con OZMO ROLLER 2.0. Questo include un rullo in nylon ad alta densità, doppie ruote scorrevoli sui bordi e potenziamenti apportati da TruEdge 3.0, permettendo al robot di affrontare macchie ostinate che la generazione precedente non riusciva a eliminare.

La vera svolta in termini di autonomia è la prima OmniCyclone Station al mondo. Grazie alla tecnologia PureCyclone 2.0 e un design senza sacchetti, questa stazione garantisce una performance di auto-svuotamento duratura ed elimina la necessità di sostituire i sacchetti per la polvere.

Completano il quadro il sistema di guida TruePass Adaptive 4 Wheel Drive Climbing System che assicura un superamento affidabile e veloce delle soglie, e AGENT YIKO, l’agente AI autonomo che analizza la casa e le abitudini per creare piani di pulizia e prendere decisioni più intelligenti.

L’esperto per pavimenti misti: DEEBOT X9 PRO

Se la vostra casa ha un mix di pavimenti e siete proprietari di animali domestici, DEEBOT X9 PRO è l’esperto ideale di pulizia a umido e a secco. Questo modello combina il lavaggio OZMO ROLLER all’avanguardia con il sistema di aspirazione BLAST ad alto flusso d’aria, fornendo una pulizia eccezionale a tutto tondo.

Con un flusso d’aria di 16,3 L/s e una potenza di aspirazione di 16.600 PA, eccelle nella pulizia dei tappeti e nella rimozione potente dei peli.

La sua caratteristica di adattabilità è fondamentale: il riconoscimento intelligente delle macchie e il Triple-Lift System permettono al robot di adattarsi in modo intelligente ai diversi tipi di pavimento e scenari di pulizia. Ciò lo rende la scelta migliore per la pulizia profonda, l’aspirazione potente e la cura intelligente dei pavimenti.

Il miglior equilibrio: DEEBOT T80 e T50

Per gli utenti che desiderano le prestazioni di lavaggio di un flagship ma con un budget di fascia media, DEEBOT T80 rappresenta un punto di svolta. Questo modello introduce per la prima volta nella serie T di ECOVACS il sistema di lavaggio OZMO Roller di punta.

A differenza dei vecchi sistemi a doppio disco, il rullo applica al pavimento una pressione 16 volte superiore e si autopulisce continuamente, garantendo un mocio fresco a ogni passaggio e pavimenti visibilmente più puliti. T80 è l’ideale per coloro che danno priorità alla convenienza e alla pulizia a umido di alto livello.

Infine, DEEBOT T50 è la soluzione con il miglior rapporto qualità-prezzo per la pulizia quotidiana. Il robot aspirapolvere bestseller in Germania, Francia e Italia, offre funzionalità complete pur mantenendo un prezzo accessibile.

Le sue caratteristiche includono doppie spazzole rotanti, la tecnologia ZeroTangle per la pulizia senza problemi dei peli di animali domestici, la tecnologia TruEdge per una pulizia precisa lungo i bordi delle pareti, un design ultrasottile da 81 mm e una stazione OMNI all-in-one per la manutenzione automatica.

È la scelta ottimale per chi è attento al budget, ha animali domestici e cerca un robot completo e affidabile per l’uso quotidiano.

Oltre il pavimento: WINBOT W2S OMNI

Non dimentichiamo la pulizia verticale: anche in questo caso ECOVACS offre un alleato prezioso, in grado di offrire prestazioni al top senza sforzo. Per finestre e specchi, WINBOT W2S OMNI risolve i problemi di pulizia degli angoli e dei bordi grazie a sistema TruEdge Scrubber, che si abbassa e si solleva in modo intelligente per una pulizia accurata senza contaminazione incrociata.

È supportato dalla tecnologia di atomizzazione a spruzzo grandangolare a tre ugelli, dalla pianificazione intelligente del percorso WIN-SLAM 4.0 e da un sistema di protezione di sicurezza a 12 livelli.

Le migliori offerte dell’anno arrivano per il Black Friday 2025

La linea di robot per la pulizia ECOVACS offre una soluzione intelligente e adatta a ogni tipo di utente, dalle esigenze più estreme al budget più contenuto. Che siate alla ricerca di prestazioni senza limiti e autonomia totale con DEEBOT X11 OmniCyclone, di un esperto per pavimenti misti con X9 PRO, o del miglior lavaggio di punta a un prezzo accessibile con T80, la compagnia ha sempre una risposta pronta.

Per i migliori prezzi dell’anno non resta che attendere le offerte in occasione del Black Friday: manca poco all’evento più importante per chi cerca sconti e offerte imperdibili!

