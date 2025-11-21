Pubblicità nell’AI Mode di Google, era solo questione di tempo

La luna di miele tra gli utenti e l’interfaccia pulita dell’intelligenza artificiale generativa di Google sembra essere giunta al termine.

In una mossa che era ovviamente inevitabile, il colosso di Mountain View ha iniziato il rilascio graduale delle inserzioni pubblicitarie all’interno della sua AI Mode.

Google ha capito come inserire le pubblicità nelle risposte dell’IA

Crediti: Bleeping Computer

Per circa dodici mesi, AI Mode è stata accessibile a tutti gratuitamente, fungendo da vetrina tecnologica per le capacità di Google. Gli abbonati al servizio Google One hanno persino potuto sfruttare modelli avanzati, inclusa la possibilità di passare a Gemini 3 Pro, che offre un’interfaccia utente interattiva capace di generare risposte complesse e sfumate.

Fino a oggi, Google aveva deliberatamente evitato di inserire annunci in questo spazio. La strategia era chiara: rendere l’esperienza il più avvincente e fluida possibile per abituare l’utenza a questo nuovo paradigma di ricerca. L’obiettivo era spingere lentamente gli utenti verso l’AI Mode, sperando che la familiarità con lo strumento disincentivasse il passaggio ai competitor diretti, come ChatGPT, o il ritorno alla classica barra di ricerca piena di link blu.

Tuttavia, come recita il vecchio adagio del mondo tech, se il servizio è gratis (e insostenibilmente costoso da mantenere, come lo è l’AI), il prodotto sei tu. Ora che l’abitudine è stata creata, Google sta iniziando a monetizzare.

Come appaiono le nuove inserzioni?

Secondo le prime osservazioni, l’implementazione della pubblicità in AI Mode è discreta ma inequivocabile. Gli annunci vengono visualizzati con l’etichetta “Sponsorizzato”, una necessità dettata dalle normative vigenti sulla trasparenza pubblicitaria e dalla necessità di distinguere chiaramente i contenuti organici da quelli a pagamento.

Un dettaglio interessante riguarda il posizionamento. Mentre le citazioni delle fonti e i link di approfondimento generati dall’IA tendono ad apparire prevalentemente nella barra laterale destra, gli annunci pubblicitari sono stati avvistati in fondo alla risposta generata.

Questa scelta di design non è casuale. È molto probabile che i test condotti da Google abbiano evidenziato un CTR (Click-Through Rate) superiore per gli annunci posizionati alla fine del testo. Dopo aver letto la risposta dell’IA, l’utente è naturalmente propenso a cercare un “passo successivo”, e un annuncio contestuale posto in chiusura potrebbe intercettare esattamente questo bisogno.

Tuttavia, non si esclude che questa sia solo una delle tante configurazioni che Google sta sperimentando in fase di A/B testing.

Un delicato equilibrio

L’introduzione delle pubblicità in AI Mode rappresenta un momento di svolta per l’economia delle intelligenze artificiali. Google sta cercando di bilanciare la necessità di mantenere i propri enormi flussi di entrate pubblicitarie con l’esigenza di non degradare l’esperienza utente che rende l’IA così attraente rispetto alla ricerca tradizionale.

Resta una domanda: gli utenti cliccheranno su questi annunci con la stessa frequenza con cui lo fanno nella ricerca classica? O la natura stessa dell’AI Mode, che fornisce risposte dirette senza la necessità di navigare altrove, renderà la pubblicità meno efficace? Solo il tempo, e i dati, ci daranno la risposta definitiva.