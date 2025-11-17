POCO X7 Pro, Honor 400 e nubia Z70S: tris di smartphone su AliExpress, si parte da 160€!

Il Singles Day di AliExpress è l’occasione perfetta per passare ad un nuovo smartphone: le occasioni sono davvero tante e in questo caso abbiamo selezionato per voi tre telefoni a cifre super convenienti. In tutti i casi c’è la spedizione gratis dall’Europa ma si tratta di prezzi disponibili per un periodo di tempo limitato.

Singles Day AliExpress + extra sconto PayPal: scegli il tuo nuovo smartphone tra POCO X7 Pro, Honor 400 e nubia Z70S Ultra

X7 Pro – Crediti: POCO

Tutte e tre le offerte che vi presentiamo sono disponibili solo per oggi, 17 novembre. Oltre a risparmiare riscattando il codice indicato per ciascuno smartphone e possibile ottenere un extra sconto di 18€ pagando con PayPal: tuttavia la promozione è disponibile solo per la giornata odierna, mentre le offerte di AliExpress per il Singles Day (e i coupon) continuano fino al 19 novembre.

POCO X7 Pro è assurdo a 166€ con il coupon “SDGIZDEAL20” e la promo PayPal. Il devie è mosso dal Dimensity 8400 Ultra ed è alimentato da 6.000 mAh di batteria con ricarica da 90W. C’è una fotocamera da 50 MP con OIS e la scocca è classificata IP68 – contro polvere e acqua.

Honor 400 in promo a 304€ è imperdibile per il suo stile e le sue capacità: basta riscattare il codice “SDGIZDEAL60” e pagare con PayPal. Un vero gioiellino, con uno stile accattivante e una fotocamera AI da 200 MP, un display ultra luminoso da 5.000 nit e un corpo leggero e sottile.

nubia Z70S Ultra è l’ex top di gamma del brand, un Camera Phone d’eccellenza a soli 536€: in questo caso il coupon è “SDGIZDEAL85“, sempre da accompagnare con il pagamento tramite PayPal. Il cuore del flagship è lo Snapdragon 8 Elite ma il pezzo forte è la telecamera: un’ottica personalizzata da 35 mm, un teleobiettivo periscopico da 64 MP e un obiettivo ultra-wide; inoltre la selfie camera è nascosta sotto lo schermo grazie alla tecnologia UDC di settima generazione.

