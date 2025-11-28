POCO X7 Pro e F7 Pro sono imperdibili: si parte da 173€, solo per il Black Friday!

Gli smartphone Xiaomi da comprare al Black Friday? Sicuramente POCO X7 Pro e POCO F7 Pro, due modelli sempre richiesti – in particolar modo quando ci sono di mezzo occasioni top. Approfittate adesso della promo PayPal su AliExpress, da utilizzare in combinazione con i coupon AliExpress del momento!

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress!

POCO X7 Pro e POCO F7 Pro sono gli smartphone da comprare al Black Friday: imperdibili con doppio sconto

POCO X7 Pro

Solo per la giornata del 28 novembre è disponibile l’extra sconto pagando con PayPal: grazie a questa promozione e ai coupon è possibile ottenere dei prezzi davvero imperdibili. POCO X7 Pro è il mid-range da comprare al Black Friday, ora a 173€ grazie al codice “BFIT30“; per chi cerca un dispositivo di fascia superiore ma a prezzo stracciato, POCO F7 Pro è da prendere al volo a 283€ riscattando il coupon “BFIT50“.

In entrambi i casi è necessario pagare con PayPal per ottenere uno sconto aggiuntivo ed arrivare al prezzo indicato. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Recensioni e schede tecniche

POCO X7 Pro

Dimensioni 160,75 x 75,24 x 8,29/8,43 mm per un peso di 195/195 grammi (plastica/pelle vegana)

Certificazione IP68

Display AMOLED flat da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 2.560 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.200 nit e Gorilla Glass 7i

Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore (LiquidCool 4.0)

SoC MediaTek Dimensity 8400-Ultra a 4 nm TSMC

CPU octa-core (1 x 3,25 GHz A725 + 3 x 3 GHz A725 + 4 x 2.1 GHz A725)

GPU Mali-G720 MC6

8/12 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

Batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 90W

Fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.5-2.2) con IMX882, OIS e ultra-wide

Selfie camera da 20 MP (f/2.2)

Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, Dual GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR

Sistema operativo Android 15 con HyperOS 2

POCO F7 Pro

dimensioni 160,26 x 74,95 x 8,12 mm con un peso 206 grammi

certificazione IP68

display Flat OLED TCL M9 da 6,67″ 2K (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate a 120 Hz , 526 PPI, 12 bit, PWM a 3.840 Hz e luminosità di picco fino a 3.200 nit, protezione Gorilla Glass 7i

TCL M9 da (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate a , 526 PPI, 12 bit, PWM a 3.840 Hz e luminosità di picco fino a 3.200 nit, protezione Gorilla Glass 7i Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 5.400 mm 2

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

+ 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520) GPU Adreno 750

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di storage UFS 4.1 non espandibile

di storage UFS 4.1 non espandibile batteria al silicio-carbonio da 6.000 mAh con ricarica da 90W

con ricarica da fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.6-2.2) con Light Fusion 800, OIS e ultra-grandangolare | AISP POCO

(f/1.6-2.2) con Light Fusion 800, OIS e ultra-grandangolare | AISP POCO selfie camera OV20B40 da 20 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Google Gemini , Surge T1S (per il miglioramento del segnale)

, Surge T1S (per il miglioramento del segnale) Android 15 con HyperOS 2

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.