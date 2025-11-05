POCO prepara il suo nuovo tablet: Pad X1 spunta su Geekbench

Tutta l’attenzione degli appassionati è puntata in direzione di POCO F8 Ultra, il prossimo top di gamma del brand partner di Xiaomi, ma ci sono anche altre novità in arrivo. La compagnia sta per tornare anche con due nuovi tablet ed ora andiamo a scoprire qualcosa in più su POCO Pad X1, protagonista dei primi benchmark.

POCO Pad X1 avvistato su Geekbench: cosa aspettarsi dal nuovo tablet del brand di Xiaomi

Crediti: Geekbench

Il nuovo dispositivo arriverà in alcuni mercati Global selezionati – non sono stati ancora svelati – e finora è comparso con la sigla 25099RP08G. Il nome commerciale dovrebbe essere POCO Pad X1 ed ora ha fatto la sua comparsa anche su Geekbench.

Come al solito i benchmark offrono una prima panoramica delle specifiche: il tablet è equipaggiato con lo Snapdragon 7+ Gen 3 ed è dotato di 8 GB di RAM, con Android 15 come software.

Molto probabilmente si tratterà di un rebrand del nostro Xiaomi Pad 7, come anticipato anche da precedenti indiscrezioni. In questo caso la scheda tecnica sarebbe già nota ma di certo ci saranno delle differenze estetiche, magari con la presenza di una variante nel tipico colore giallo di POCO.

Dimensioni e peso: 251,22 x 173,42 x 6,18 mm, 500 grammi

Colorazioni: /

Certificazione IP: /

Display: Flat LCD 11,2″ 3.2K+ (3.200 x 2.136 pixel) con refresh rate 144 Hz, 7:5, campionamento del tocco a 240 Hz, 800 nit di luminosità, colore a 12 bit

Sicurezza: sblocco facciale 2D

Raffreddamento: passivo

SoC: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 2,8 GHz – Cortex X4 4 x 2,6 GHz – Cortex A720 3 x 1,9 GHz – Cortex A520

GPU: Adreno 732

RAM: LPDDR5X

Storage: UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 8.850 mAh

Ricarica: 45W

Fotocamera: singola 13 MP (f/2.2)

Selfie camera: 8 MP (f/2.28)

Connettività e altro: Wi-Fi, Bluetooth, speaker stereo, USB-C

Sistema operativo: Android 15 con HyperOS 2

Inoltre sarebbe in arrivo anche un altro modello, POCO Pad M1, in questo caso un rebrand di Redmi Pad 2 Pro. Sia il tablet di Xiaomi che quello Redmi sono già arrivati in Italia quindi resta da vedere come si evolveranno le cose: potrebbero debuttare con un nuovo design e delle differenze ma per ora non ci sono certezze.