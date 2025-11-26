Non solo smartphone: POCO annuncia i nuovi tablet Pad X1 e Pad M1

Oltre ai due nuovi flagship, il brand partner di Xiaomi ha annunciato anche due nuovi tablet a distanza di oltre un anno dai predecessori. POCO Pad X1 e M1 sono ufficiali in vari mercati Global ma non in Italia: il motivo è la loro natura di rebrand, una caratteristica che accompagna il marchio da sempre.
POCO Pad X1 e Pad M1 ufficiali Global: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita
Il rapporto tra POCO e Redmi è strettissimo, con una storia di lanci in Cina e rebrand per l’Occidente. Gli stessi POCO F8 Pro e F8 Ultra altro non sono che Redmi K90 e K90 Pro Max, in una veste differente.
Per quanto riguarda i tablet, anche POCO Pad X1 e Pad M1 risultano dei rebrand, rispettivamente di Xiaomi Pad 7 e Redmi Pad Pro 2. Non ci sono stravolgimenti nelle specifiche né nel design, fatta eccezione per il cambio di logo.
Sia il modello Xiaomi che quello Redmi sono già disponibili in Italia e in Europa, quindi l’azienda ha portato da noi solo i nuovi smartphone. Le schede tecniche complete ci ricordano tutti i dettagli mentre i prezzi risultano accessibili.
POCO Pad X1 viene proposto a 349$ in offerta lancio (da 8/512 GB) mentre Pad M1 costa 279$ per la configurazione da 8/256 GB – sempre in promo lancio.
POCO Pad X1 – Scheda tecnica
- Dimensioni e peso: 251,22 x 173,42 x 6,18 mm, 500 grammi
- Colorazioni: Blue, Grey
- Certificazione: /
- Display: Flat LCD 11,2″ 3.2K (3.200 x 2.136 pixel), refresh rate a 144 Hz, fino a 800 nit di luminosità, colore a 12 bit
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale
- Raffreddamento /
- SoC: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 2,8 GHz – Cortex X4
- 3 x 2,6 GHz – Cortex A720
- 4 x 1,9 GHz – Cortex A520
- GPU: Adreno 732
- RAM: 8 LPDDR5X
- Storage: 512 GB UFS 4.0 non espandibile
- Batteria: 8.850 mAh
- Ricarica: 45W
- Fotocamera: singola 13 MP (f/2.2)
- Selfie camera: 8 MP (f/2.28)
- Connettività e altro: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, Quad Speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, sensore IR
- Sistema operativo: Android 15 con HyperOS 2
POCO Pad M1 – Scheda tecnica
- Dimensioni e peso: 279,80 x 181,65 x 7,5 mm, 610 grammi
- Colorazioni: Blue, Grey
- Certificazione: /
- Display: Flat LCD 12,1″ 2.5K (2.560 x 1.600 pixel), refresh rate a 120 Hz, fino a 600 nit di luminosità, colore a 10 bit, DC Dimming
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale
- Raffreddamento /
- SoC: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 2,7 GHz – Cortex A720
- 3 x 2,4 GHz – Cortex A720
- 4 x 1,8 GHz – Cortex A520
- GPU: Adreno 810
- RAM: 8 LPDDR4X
- Storage: 256 GB UFS 2.2 espandibile fino a 2 TB (micro SD)
- Batteria: 12.000 mAh
- Ricarica: 33W, inversa 27W
- Fotocamera: singola 8 MP (f/2.0)
- Selfie camera: 8 MP (f/2.28)
- Connettività e altro: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, Quad Speaker stereo, USB-C 2.0, mini-jack 3.5 mm
- Sistema operativo: Android 15 con HyperOS 2