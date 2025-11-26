Non solo smartphone: POCO annuncia i nuovi tablet Pad X1 e Pad M1

Oltre ai due nuovi flagship, il brand partner di Xiaomi ha annunciato anche due nuovi tablet a distanza di oltre un anno dai predecessori. POCO Pad X1 e M1 sono ufficiali in vari mercati Global ma non in Italia: il motivo è la loro natura di rebrand, una caratteristica che accompagna il marchio da sempre.

POCO Pad X1 e Pad M1 ufficiali Global: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: POCO

Il rapporto tra POCO e Redmi è strettissimo, con una storia di lanci in Cina e rebrand per l’Occidente. Gli stessi POCO F8 Pro e F8 Ultra altro non sono che Redmi K90 e K90 Pro Max, in una veste differente.

Per quanto riguarda i tablet, anche POCO Pad X1 e Pad M1 risultano dei rebrand, rispettivamente di Xiaomi Pad 7 e Redmi Pad Pro 2. Non ci sono stravolgimenti nelle specifiche né nel design, fatta eccezione per il cambio di logo.

Crediti: POCO

Sia il modello Xiaomi che quello Redmi sono già disponibili in Italia e in Europa, quindi l’azienda ha portato da noi solo i nuovi smartphone. Le schede tecniche complete ci ricordano tutti i dettagli mentre i prezzi risultano accessibili.

POCO Pad X1 viene proposto a 349$ in offerta lancio (da 8/512 GB) mentre Pad M1 costa 279$ per la configurazione da 8/256 GB – sempre in promo lancio.

POCO Pad X1 – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 251,22 x 173,42 x 6,18 mm, 500 grammi

Colorazioni: Blue, Grey

Certificazione: /

Display: Flat LCD 11,2″ 3.2K (3.200 x 2.136 pixel), refresh rate a 144 Hz, fino a 800 nit di luminosità, colore a 12 bit

Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento /

SoC: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 2,8 GHz – Cortex X4 3 x 2,6 GHz – Cortex A720 4 x 1,9 GHz – Cortex A520

GPU: Adreno 732

RAM: 8 LPDDR5X

Storage: 512 GB UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 8.850 mAh

Ricarica: 45W

Fotocamera: singola 13 MP (f/2.2)

Selfie camera: 8 MP (f/2.28)

Connettività e altro: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, Quad Speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, sensore IR

Sistema operativo: Android 15 con HyperOS 2

POCO Pad M1 – Scheda tecnica