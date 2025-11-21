POCO Pad X1 e Pad M1 confermati: i nuovi tablet arrivano a novembre

Durante l’evento di novembre non ci saranno solo smartphone: lo confermano i canali ufficiali del brand cinese, che svelano il debutto di POCO Pad X1. Inoltre ci sarà spazio anche per la versione Pad M1, svelata dal sito indiano: ecco cosa sappiamo dei nuovi tablet del partner di Xiaomi, tra dettagli ufficiali e indiscrezioni.
POCO Pad X1 e Pad M1: ufficiale la data di presentazione, saranno insieme alla serie F8
Il 26 novembre non sarà solo il giorno di POCO F8 Pro e F8 Ultra, ma sarà annunciato anche POCO Pad X1. Il nuovo tablet premium della compagnia è stato mostrato nei teaser ufficiali, che ne mostrano il design e annunciano le specifiche.
La scocca è occupata da un modulo fotografico squadrato mentre nella parte frontale trova spazio un ampio display con risoluzione 3.2K e refresh rate a 144 Hz. Il cuore del tablet è lo Snapdragon 7+ Gen 3. Se la vista delle immagini e delle caratteristiche vi ha riportato alla mentre qualcosa, c’è un motivo. Il dispositivo dovrebbe essere un rebrand di Xiaomi Pad 7.
Stessa sorte anche per POCO Pad M1: in questo caso il terminale è stato protagonista di un leak completo, che svela il legame con Redmi Pad 2 Pro.
Dato che entrambi i tablet di Xiaomi e Redmi sono già disponibili in Italia è molto probabile che i modelli di POCO non arriveranno da noi e resteranno esclusiva di alcuni mercarti – come quello indiano.
Cosa aspettarsi da POCO Pad X1
- Dimensioni e peso: 279,80 x 181,65 x 7,5 mm, 500 grammi
- Colorazioni: /
- Certificazione: /
- Display: Flat LCD 11,2″ 3.2K (3.200 x 2.136 pixel), refresh rate a 144 Hz, fino a 800 nit di luminosità, colore a 12 bit
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale
- Raffreddamento /
- SoC: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 2,8 GHz – Cortex X4
- 3 x 2,6 GHz – Cortex A720
- 4 x 1,9 GHz – Cortex A520
- GPU: Adreno 732
- RAM: 8/12 LPDDR5X
- Storage: 128/256 GB UFS 3.1/4.0 non espandibile
- Batteria: 8.850 mAh
- Ricarica: 45W
- Fotocamera: singola 13 MP (f/2.2)
- Selfie camera: 8 MP (f/2.28)
- Connettività e altro: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, Quad Speaker stereo, USB-C
- Sistema operativo: Android 15 con HyperOS 2
Cosa aspettarsi da POCO Pad M1
- Dimensioni e peso: 279,80 x 181,65 x 7,5 mm, 610 grammi
- Colorazioni: /
- Certificazione: /
- Display: Flat LCD 12,1″ 2.5K (2.560 x 1.600 pixel), refresh rate a 120 Hz, fino a 600 nit di luminosità, colore a 10 bit, DC Dimming
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale
- Raffreddamento /
- SoC: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 2,7 GHz – Cortex A720
- 3 x 2,4 GHz – Cortex A720
- 4 x 1,8 GHz – Cortex A520
- GPU: Adreno 810
- RAM: 8 LPDDR4X
- Storage: 256 GB UFS 2.2 espandibile fino a 2 TB (micro SD)
- Batteria: 12.000 mAh
- Ricarica: 33W, inversa 27W
- Fotocamera: singola 8 MP (f/2.0)
- Selfie camera: 8 MP (f/2.28)
- Connettività e altro: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, Quad Speaker stereo, USB-C, mini-jack 3.5 mm
- Sistema operativo: Android 15 con HyperOS 2