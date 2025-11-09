POCO Pad M1: Geekbench anticipa le specifiche del nuovo tablet

Il mercato dei tablet economici è in continua crescita, e Xiaomi è pronta a espandere ulteriormente il suo portfolio globale attraverso il brand POCO. Le indiscrezioni sul prossimo POCO Pad M1 si intensificano grazie a Geekbench: la piattaforma di benchmark svela le specifiche del nuovo tablet e sembra confermare la sua natura di rebrand.

POCO Pad M1 su Geekbench: i primi benchmark “confermano” le specifiche

Crediti: Geekbench

La strategia di Xiaomi non è nuova e la sua storia è costellata di dispositivi lanciati in vari mercati con nomi differenti. In particolare il legame tra Redmi e POCO è strettissimo, tant’è che di recente abbiamo parlato del nostro POCO F8 Pro: quasi sicuramente si tratterà di un rebrand di Redmi K90, fresco di lancio in Cina.

Tornando al tablet, grazie alla sua comparsa nel database di Geekbench, POCO Pad M1 ha visto “confermate” le sue specifiche chiave, che corrispondono esattamente a quelle di Redmi Pad 2 Pro. Il dispositivo funziona con il chip Snapdragon 7s Gen 4, accompagnato da 8 GB di RAM. Per quanto riguarda il sistema operativo, il prototipo che ha eseguito i benchmark utilizza Android 15: un dettaglio che evidenzia la sua natura budget, dato che Android 16 è ormai disponibile da mesi.

L’emergere di queste specifiche nel database di benchmark è generalmente un segnale che l’annuncio ufficiale da parte di Xiaomi è imminente. Tra le altre novità ci sarà anche POCO Pad X1, già protagonista di una sfilza di indiscrezioni.

Il nodo del rebrand: cosa aspettarsi da POCO Pad M1

Per gli utenti che cercano di capire esattamente cosa aspettarsi da POCO Pad M1, la risposta sta in Redmi Pad 2 Pro. La sua natura di rebrand sembra emergere dai benchmark ma è ancora sottolineata da vari insider. Resta da vedere se il modello POCO troverà spazio anche da noi – magari con un design differente o piccoli cambiamenti nelle specifiche – dato che il modello Redmi è stato già lanciato in Italia.