POCO F8 Ultra e F8 Pro avranno batterie minori rispetto alla Cina: è ufficiale

Ultimo aggiornamento: 19 novembre – Xiaomi ha appena annunciato i nuovi Redmi K90 e K90 Pro Max, un debutto che apre le porte alle rispettive controparti occidentali. Stiamo parlando di POCO F8 Pro e F8 Ultra, in arrivo tra pochi giorni ma che ora conosciamo già bene. C’è solo un’eccezione ed è sempre la solita: la batteria dei modelli Global sarà meno potente di quella dei dispositivi cinesi, come da trazione.

POCO F8 Ultra e F8 Pro con meno batteria rispetto ai cugini cinesi, ma c’è comunque un miglioramento

Redmi K90 Pro Max – Crediti: Redmi

Dopo le indiscrezioni delle settimane passate arriva la conferma ufficiale da parte di Xiaomi: il nostro POCO F8 Ultra ha a bordo una batteria da 6.500 mAh, contro i 7.560 mAh del cugino cinese Redmi K90 Pro Max.

Le differenze continuano anche con POCO F8 Pro, equipaggiato con un’unità da 6.210 mAh, contro i 7.200 mAh di Redmi K90. In entrambi i casi ritroviamo il supporto alla ricarica da 100W, mentre quella wireless resterà esclusiva del solo modello Ultra.

Crediti: POCO

Ancora una volta gli smartphone Global arrivano con batterie “castrate” rispetto alle controparti cinesi. Il motivo lo abbiamo spiegato in questo approfondimento: purtroppo c’è poco da fare, dato che il problema riguarda la legislazione europea in materia di batterie.

Nonostante ciò, i prossimi smartphone di POCO arriveranno con batterie migliori rispetto ai 6.000 mAh e 5.300 mAh dei precedenti POCO F7 Pro e F7 Ultra. Di seguito trovate una prima bozza della scheda tecnica; i modelli occidentali manterranno gli speaker con audio Bose della serie Redmi K90 ma non è dato di sapere se ci saranno altre differenze oltre alla batteria.

POCO F8 Pro – Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso: 157,49 x 72,25 x 8,0 mm, 206 grammi

Colorazioni: Black, Blue, Titanium Silver

Certificazione: IP68

Display: Flat OLED M10 da 6,59″ 1.5K (2.510 x 1.156 pixel), refresh rate LTPO a 120 Hz, campionamento del tocco a 480 Hz, colore a 12 bit, DC Dimming 2.560 Hz e luminosità di picco fino a 3.500 nit, Xiaomi Shield Glass 3.0

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 5.300 mm 2

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,32 GHz – Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz – Oryon Phoenix M

GPU: Adreno 830

RAM: 12 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB UFS 4.1 non espandibile

Batteria: 6.210 mAh, silicio-carbonio

Ricarica: 100W, inversa cablata 22.5W

Fotocamera: tripla 50 + 50 + 8 MP (f/1.88-2.2-2.2) con Light Fusion 800, OIS, teleobiettivo con zoom ottico 2.5X, ultra-wide 120°

Selfie camera: 20 MP

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo Sound by Bose, USB-C

Sistema operativo: Android 16 con HyperOS 3

POCO F8 Ultra – Scheda tecnica presunta