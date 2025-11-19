POCO F8 Ultra e F8 Pro avranno batterie minori rispetto alla Cina: è ufficiale

Di
Gabriele Cascone
-
redmi k90
Redmi K90 - Crediti: Redmi

Ultimo aggiornamento: 19 novembre – Xiaomi ha appena annunciato i nuovi Redmi K90 e K90 Pro Max, un debutto che apre le porte alle rispettive controparti occidentali. Stiamo parlando di POCO F8 Pro e F8 Ultra, in arrivo tra pochi giorni ma che ora conosciamo già bene. C’è solo un’eccezione ed è sempre la solita: la batteria dei modelli Global sarà meno potente di quella dei dispositivi cinesi, come da trazione.

POCO F8 Ultra e F8 Pro con meno batteria rispetto ai cugini cinesi, ma c’è comunque un miglioramento

redmi k90 pro max
Redmi K90 Pro Max – Crediti: Redmi

Dopo le indiscrezioni delle settimane passate arriva la conferma ufficiale da parte di Xiaomi: il nostro POCO F8 Ultra ha a bordo una batteria da 6.500 mAh, contro i 7.560 mAh del cugino cinese Redmi K90 Pro Max.

Le differenze continuano anche con POCO F8 Pro, equipaggiato con un’unità da 6.210 mAh, contro i 7.200 mAh di Redmi K90. In entrambi i casi ritroviamo il supporto alla ricarica da 100W, mentre quella wireless resterà esclusiva del solo modello Ultra.

poco f8 pro ultra
Crediti: POCO

Ancora una volta gli smartphone Global arrivano con batterie “castrate” rispetto alle controparti cinesi. Il motivo lo abbiamo spiegato in questo approfondimento: purtroppo c’è poco da fare, dato che il problema riguarda la legislazione europea in materia di batterie.

Nonostante ciò, i prossimi smartphone di POCO arriveranno con batterie migliori rispetto ai 6.000 mAh e 5.300 mAh dei precedenti POCO F7 Pro e F7 Ultra. Di seguito trovate una prima bozza della scheda tecnica; i modelli occidentali manterranno gli speaker con audio Bose della serie Redmi K90 ma non è dato di sapere se ci saranno altre differenze oltre alla batteria.

POCO F8 Pro – Scheda tecnica presunta

  • Dimensioni e peso: 157,49 x 72,25 x 8,0 mm, 206 grammi
  • Colorazioni: Black, Blue, Titanium Silver
  • Certificazione: IP68
  • Display: Flat OLED M10 da 6,59″ 1.5K (2.510 x 1.156 pixel), refresh rate LTPO a 120 Hz, campionamento del tocco a 480 Hz, colore a 12 bit, DC Dimming 2.560 Hz e luminosità di picco fino a 3.500 nit, Xiaomi Shield Glass 3.0
  • Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)
  • Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 5.300 mm2
  • SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3 nm TSMC
  • CPU octa-core
    • 2 x 4,32 GHz – Oryon Phoenix L
    • 6 x 3,53 GHz – Oryon Phoenix M
  • GPU: Adreno 830
  • RAM: 12 GB LPDDR5X
  • Storage: 256/512 GB UFS 4.1 non espandibile
  • Batteria: 6.210 mAh, silicio-carbonio
  • Ricarica: 100W, inversa cablata 22.5W
  • Fotocamera: tripla 50 + 50 + 8 MP (f/1.88-2.2-2.2) con Light Fusion 800, OIS, teleobiettivo con zoom ottico 2.5X, ultra-wide 120°
  • Selfie camera: 20 MP
  • Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo Sound by Bose, USB-C
  • Sistema operativo: Android 16 con HyperOS 3

POCO F8 Ultra – Scheda tecnica presunta

  • Dimensioni e peso: 163,3 x 77,82 x 7,9 mm, 218 grammi
  • Colorazioni: Black, Denim Blue
  • Certificazione: IP68
  • Display: Flat OLED da 6,9″ 2K (2.608 x 1.200 pixel), refresh rate LTPO a 120 Hz, campionamento del tocco a 480 Hz, colore a 12 bit, DC Dimming 2.560 Hz e luminosità di picco fino a 3.500 nit, Xiaomi Shield Glass 3.0 + chip D2
  • Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)
  • Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 6.700 mm2
  • SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC
  • CPU octa-core
    • 2 x 4,6 GHz – Oryon Gen 3
    • 6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3
  • GPU: Adreno 840
  • RAM: 12/16 GB LPDDR5X
  • Storage: 256/512 GB UFS 4.1 non espandibile
  • Batteria: 6.500 mAh, silicio-carbonio
  • Ricarica: 100W, wireless 50W, inversa cablata/wireless 22.5W
  • Fotocamera: tripla 50 + 50 + 50 MP (f/1.67-3.0-2.4) con Light Fusion 950, OIS, teleobiettivo periscopico con OIS e zoom ottico 5X, ultra-wide 102° + Xiaomi AISP 2.0
  • Selfie camera: 32 MP
  • Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo + posteriore Sound by Bose, USB-C
  • Sistema operativo: Android 16 con HyperOS 3