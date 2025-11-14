POCO F8 Ultra fa capolino su Geekbench, cosa nasconde sotto la scocca?

A sorpresa, il POCO F8 Ultra, attesissimo successore della fortunata serie F, ha fatto la sua prima apparizione sulla nota piattaforma di benchmarking Geekbench.

Questo avvistamento è sia una conferma dell’esistenza del dispositivo, che un chiaro segnale che il suo lancio potrebbe essere molto più vicino del previsto, anticipando notevolmente la tradizionale finestra di marzo che aveva caratterizzato i suoi predecessori.

POCO F8 Ultra, trapelano CPU e RAM

Crediti: Redmi

La comparsa su Geekbench è, come da tradizione, una miniera di informazioni preliminari sulle specifiche chiave. Il modello testato rivela un cuore da vero top di gamma: il processore è infatti il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5, la più recente e potente soluzione di Qualcomm.

Ad affiancare il chipset, il prototipo esaminato vanta ben 16GB di RAM e utilizza come sistema operativo Android 16, che al momento del lancio sarà indubbiamente personalizzato con la nuova interfaccia HyperOS 3.0 di Xiaomi.

Questi dati, da soli, posizionano l’F8 Ultra nel segmento più alto del mercato, confermando l’intenzione del brand di competere come “flagship killer”.

L’avvistamento dell’Ultra non è un evento isolato. L’intera serie F8 sembra pronta a un debutto anticipato. Parallelamente, infatti, i nuovi dispositivi hanno iniziato a comparire nei database di certificazione internazionali.

Il resto delle potenziali specifiche

Ma se il processore e la RAM dell’F8 Ultra sono ora confermati, cosa nasconde realmente il resto della scocca? Sebbene le specifiche complete non siano ancora trapelate ufficialmente, l’ipotesi più accreditata e insistente nel settore è che il POCO F8 Ultra sia destinato ad essere un’operazione di rebranding del Redmi K90 Pro Max, un modello pensato per il mercato cinese.

Se questa speculazione dovesse rivelarsi corretta, ci troveremmo di fronte a un dispositivo dalle caratteristiche tecniche molto interessanti. Si parla di un display AMOLED da ben 6,9 pollici con risoluzione 1.200 x 2.608 pixel, refresh rate a 120 Hz e una luminosità di picco di 3.500 nit, supportato da un PWM a 2.560 Hz per ridurre lo sfarfallio.

Il comparto fotografico non sarebbe da meno, con una configurazione a tripla fotocamera posteriore: una principale da 50MP con OIS (stabilizzazione ottica), una teleobiettivo a periscopio da 50MP con zoom ottico 5x e una ultragrandangolare da 50MP. A completare il quadro, una fotocamera frontale da 32MP.

L’audio, in linea con le indiscrezioni sul modello Pro, vedrebbe una collaborazione con Bose, manifestandosi in un sistema audio stereo potenziato addirittura da un woofer dedicato posizionato sul retro del dispositivo, per bassi più profondi.

Infine, l’autonomia: il vero fiore all’occhiello potrebbe essere una batteria titanica da 7.560 mAh, supportata da ricarica rapida cablata a 100W e ricarica wireless a 50W. Con storage fino a 1TB, il POCO F8 Ultra si prefigura come un contendente davvero temibile.