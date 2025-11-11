POCO F8 Pro e F8 Ultra si fanno più vicini: memorie, colori, batterie e uscita

Design elegante, performance di alto livello, display ampi e con refresh rate elevato, audio Bose: i prossimi POCO F8 Pro e F8 Ultra si prospettano tra i migliori smartphone in arrivo e siamo abbastanza sicuri che non lasceranno indifferenti gli appassionati di Xiaomi. Ecco le ultime novità man mano che si avvicina il debutto.

POCO F8 Pro e F8 Ultra: quando arrivano i nuovi flagship del brand di Xiaomi?

Redmi K90 – Crediti: Redmi

I nuovi POCO F8 Pro e F8 Ultra non hanno ancora una data d’uscita ufficiale e anche a livello di leak siamo tra due estremi. I dispositivi dovrebbero debuttare tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, quindi comunque si tratta di una finestra temporale abbastanza vicina.

Il lancio a gennaio sembra verosimile, con 10 mesi di distanza tra la serie F7 e la nuova generazione (proprio come avvenuto tra le famiglie F6 e F7).

Tagli di memoria e colorazioni

In base a quanto emerso nell’ultimo leak, POCO F8 Pro arriverebbe nei colori Black, Blue e Titanium Silver mentre le configurazioni sarebbero due, da 12/256 GB e 12/512 GB. Lo smartphone avrebbe dalla sua lo Snapdragon 8 Elite, uno schermo AMOLED 2K da 6,59″ a 120 Hz, un lettore d’impronte ad ultrasuoni e un audio con ottimizzazioni Bose.

Per POCO F8 Ultra si vocifera dei colori Black e Denim Blue, nei tagli da 12/256 GB e 16/512 GB. In questo caso ci sarebbe uno schermo maggiorato da 6,9″ e lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, il chipset dei top di gamma del momento.

Batterie meno potenti, come al solito

Lo smartphone avrebbe a bordo una batteria da 6.500 mAh, una capienza in linea con precedenti indiscrezioni. POCO F8 Pro dovrebbe fermarsi ai 6.210 mAh: i due smartphone sarebbero dei rebrand Global dei dispositivi cinesi Redmi K90 e K90 Pro. Tuttavia rispetto ai cucini targati Redmi le batterie dei POCO saranno molto meno potenti: succede spesso nel passaggio tra mercati orientali e occidentali e vi abbiamo spiegato il motivo in questo approfondimento.