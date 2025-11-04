I recenti Pixel hanno un fastidioso bug che Google non vuole risolvere

Cresce la frustrazione tra i possessori dei più recenti smartphone di Google, i Pixel 9 e i nuovi Pixel 10, a causa di un bug tanto banale quanto fastidioso che l’azienda ha deciso di non voler risolvere.

Il problema, segnalato da un numero crescente di utenti, riguarda una funzione elementare: il pulsante del vivavoce all’interno dell’app Telefono.

Pixel 9 e Pixel 10, i problemi al vivavoce non verranno risolti

Il malfunzionamento si manifesta in due modi principali: in alcuni casi, premendo l’icona del vivavoce durante una chiamata, si verifica un notevole ritardo (lag) prima che la funzione si attivi; in altri casi, il pulsante non risponde affatto, costringendo l’utente a premere più volte o a cercare soluzioni alternative.

Le prime segnalazioni di questo problema risalgono addirittura a maggio 2025, inizialmente circoscritte ai possessori di Pixel 9. Con il passare dei mesi e il rilascio dei nuovi Pixel 10, il bug è apparso anche sulla nuova generazione di dispositivi, confermando che non si trattava di un caso isolato ma di un problema software più radicato.

L’indiziato principale, secondo le analisi degli stessi utenti, sembra essere la nuova interfaccia utente (UI) che Google ha implementato nell’app Telefono.

Questa ipotesi è fortemente supportata da una prova empirica: diversi utenti hanno scoperto che effettuando il downgrade dell’app – ovvero ripristinando una versione precedente dotata della vecchia interfaccia – la funzionalità del vivavoce veniva ripristinata e il bug spariva.

Nonostante l’evidenza e le numerose lamentele, la risposta ufficiale di Google, emersa dall’Android Issue Tracker (la piattaforma dove vengono segnalati e tracciati i bug), è stata un colpo duro per la community. Il 19 ottobre, un portavoce di Google ha aggiornato lo stato del ticket relativo al problema con una dicitura inequivocabile: “Status: Won’t Fix (Infeasible)“, ovvero “Non verrà corretto (Non fattibile)“.

La giustificazione fornita da Google per questa chiusura è altrettanto sconcertante:

“Stiamo chiudendo questo problema a causa della mancanza di informazioni sufficienti (actionable information). Se continui ad avere questo problema, per favore apri una nuova segnalazione e aggiungi le informazioni rilevanti insieme a un link di riferimento al problema precedente“.

Questa decisione ha lasciato perplessi gli utenti, che si trovano ora con un dispositivo di fascia alta incapace di gestire correttamente una funzione basilare. La richiesta di “nuove segnalazioni” appare contraddittoria, data la quantità di feedback già forniti.

Come risolvere il bug al vivavoce dei Pixel?

Per chi è afflitto dal bug, al momento esistono solo due soluzioni temporanee. La prima consiste nell’utilizzare il toggle del vivavoce presente nella tendina delle notifiche, che sembra funzionare correttamente e non essere affetto dal bug.

La seconda, più drastica, è disinstallare gli aggiornamenti dell’app Telefono per tornare alla vecchia versione, perdendo però eventuali nuove funzionalità e patch di sicurezza.

La speranza della community è che, seguendo l’invito di Google, un nuovo flusso di segnalazioni possa convincere l’azienda di Mountain View a riaprire il caso e a investigare seriamente su un problema che mina l’usabilità quotidiana dei suoi dispositivi di fascia alta.