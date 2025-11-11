Perché Black Shark ha detto addio agli smartphone e cosa significa per Xiaomi

Il mondo degli smartphone è in continua evoluzione, e la competizione è feroce, soprattutto nelle nicchie di mercato. Una delle storie più recenti e significative è il silenzioso ma inesorabile tramonto di Black Shark, popolare brand di gaming phone sostenuto da Xiaomi. Dopo aver conquistato i gamer con dispositivi potenti e aggressivi, l’azienda ha interrotto la produzione di nuovi modelli, segnando la fine di un’era.

Ma cosa è successo esattamente? E in che modo questa mossa si inserisce nella strategia di Xiaomi?

Black Shark e Xiaomi: la fine dell’era Gaming Phone del brand cinese

Black Shark 5

La fine dell’avventura di Xiaomi nel campo dei Gaming Phone è terminata nell’ormai lontano 2022, con il lancio della gamma Black Shark 5. Nello stesso anno si vociferava di un’acquisizione da parte di Tencent, progetto mai andato in porto; pochi mesi dopo Black Shark ha subito un’ondata di licenziamenti che ha dimezzato la sua forza lavoro.

Tuttora la situazione non è completamente chiara: nel corso degli anni si è parlato della possibilità di vedere l’inedito Black Shark 6, ma il tutto si è tradotto in un nulla di fatto. La compagnia sembra ancora operativa con all’attivo vari tablet, smartwatch, auricolari e accessori per il gaming.

Ascesa e caduta di Black Shark

Black Shark è emersa nel 2018 con una promessa chiara: offrire smartphone pensati esclusivamente per il gaming mobile, con prestazioni estreme, sistemi di raffreddamento avanzati (spesso a liquido), trigger fisici laterali e un design “aggressivo” e spigoloso, tipico del mondo del gaming.

Supportata da Xiaomi, Black Shark è diventata rapidamente un nome di riferimento accanto a concorrenti come ASUS ROG Phone e REDMAGIC di Nubia. I suoi dispositivi erano spesso in cima alle classifiche di benchmark e offrivano esperienze utente ottimizzate grazie a funzionalità dedicate come lo Shark Space.

Tuttavia, dopo l’uscita del Black Shark 5 Pro, il marchio ha rallentato fino a fermarsi.

I fattori chiave del declino

La decisione di cessare la produzione non è stata il risultato di un singolo fallimento, ma piuttosto una combinazione di pressioni di mercato e scelte strategiche interne:

Saturazione e crisi del mercato del mobile gaming: sebbene il gaming mobile sia in crescita, la nicchia degli smartphone da gaming puri ha faticato a espandersi. Molti utenti hanno preferito optare per flagship generici (come i top di gamma Samsung o lo stesso Xiaomi Ultra) che oggi offrono prestazioni di punta, display ad alto refresh rate (120 Hz o superiori) e sistemi di raffreddamento migliorati, risultando più versatili nell’uso quotidiano (grazie anche a comparti fotografici superiori);

sebbene il gaming mobile sia in crescita, la nicchia degli smartphone da gaming puri ha faticato a espandersi. Molti utenti hanno preferito optare per flagship generici (come i top di gamma Samsung o lo stesso Xiaomi Ultra) che oggi offrono prestazioni di punta, display ad alto refresh rate (120 Hz o superiori) e sistemi di raffreddamento migliorati, risultando più versatili nell’uso quotidiano (grazie anche a comparti fotografici superiori); Competizione aggressiva: Brand come REDMAGIC e ROG Phone hanno continuato a innovare e a mantenere una forte presenza nel settore. La lotta per una quota di mercato ristretta è diventata troppo costosa e dispendiosa in termini di R&D per Black Shark;

Brand come REDMAGIC e ROG Phone hanno continuato a innovare e a mantenere una forte presenza nel settore. La lotta per una quota di mercato ristretta è diventata troppo costosa e dispendiosa in termini di R&D per Black Shark; Cambio di strategia di Xiaomi: questo è il fattore più critico dato che Xiaomi, la società madre, ha iniziato a concentrarsi maggiormente sui suoi brand principali, come Redmi e POCO. Proprio questi ultimi, pur essendo più economici, spesso integrano SoC performanti che li rendono un’ottima opzione come smartphone da gaming, senza rinunciare al rapporto qualità-prezzo (come la serie POCO F).

La conclusione è chiara: Xiaomi ha deciso che era più efficiente attaccare il mercato dei gaming phone dall’interno, offrendo prestazioni da flagship a prezzi competitivi nei suoi brand più popolari e ad alto volume, rendendo superflua l’esistenza di un marchio dedicato come Black Shark. Per la casa di Lei Jun è stata una mossa logica: snellire la sua lineup e concentrare le risorse sulla gamma principale e POCO, che sono in grado di intercettare sia l’utente comune che il gamer (con un occhio al prezzo).