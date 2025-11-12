PC Android con Snapdragon X Elite: arrivano nuovi indizi, ma ci sarà da attendere

Nel futuro dell’informatica c’è spazio per una novità che mira a ridefinire il concetto di produttività mobile. I PC basati su Android sono una prospettiva alimentata sia da Google che dai rumor sui progressi di Qualcomm. Il colosso dei chip starebbe preparando i suoi processori Snapdragon X per supportare il sistema operativo Android 16.

Se da un lato queste indiscrezioni accendono le speranze sui futuri laptop Android, dall’altro è bene considerare le reali certezze e gli ostacoli ancora da superare. I PC Android potrebbero non essere poi così vicini come si potrebbe pensare e lo dimostrano alcune scoperte recenti.

Google porterà il suo software mobile su computer, per sfidare Windows: ancora indizi sui PC Android

Crediti: Qualcomm

L’idea che Android possa sbarcare sui laptop nasce da una strategia più ampia di Google, che ha già confermato l’intenzione di fondere Chrome OS con il suo software mobile.

Questo spostamento è dettato dalla necessità di gestire in modo più efficace le risorse di ingegneria e di competere direttamente con rivali come Apple. Anche se la transizione è prevista come un processo pluriennale, ci sono già varie indiscrezioni. Si parla infatti di i veri e propri notebook, non semplici tablet di punta, in arrivo con a bordo Android e chipset Snapdragon.

Rumor: Android computers appear to be on the way.



Qualcomm is working on Android 16 support for the X Elite and X (series). The picture shows purwa (Snapdragon X)'s Android 16 private code list, and Qualcomm has already uploaded the Android code for X Elite and X (to the… pic.twitter.com/pQ1vnNOvgQ — Jukan (@Jukanlosreve) November 11, 2025

Al centro di questa potenziale rivoluzione si trovano Qualcomm e la serie Snapdragon X, processori che pur avendo un’architettura ARM64 simile a quella degli smartphone sono specificamente designati per l’uso in laptop sottili e leggeri.

L’analista tech @Jukanlosreve ha recentemente diffuso un rumor cruciale, mostrando screenshot che indicano che Qualcomm sta testando Android 16 per i suoi chip Snapdragon X.

Lo Snapdragon X Elite sarà il cuore dell’esperienza

Gli screenshot fanno riferimento al codice di Android 16 per Purwa, il nome interno della serie Snapdragon X. Si nota, inoltre, che il repository interno del codice sorgente di Qualcomm è stato aggiornato con manifest relativi ad Android 16 per vari componenti, tra cui CV (Computer Vision), l’audio, il Bluetooth FM (BTFM) e il sottosistema della fotocamera e così via.

Queste modifiche sarebbero attive per le soluzioni siglate SC8380, ossia codice prodotto associato alla serie Snapdragon X. Quindi Qualcomm starebbe lavorando intensamente in modo da aprire la strada ai produttori di PC per l’utilizzo dei suoi chipset di punta nei PC Android.

Il nodo cruciale: l’esperienza desktop di Android

Samsung DeX – Crediti: Samsung

Nonostante la potenza hardware e l’ottimismo, la strada per i PC Android presenta un ostacolo significativo: la mancanza di un ambiente desktop adeguato.

Android, pur mostrando riferimenti a una modalità desktop da diverse generazioni, non ha ancora fornito una soluzione completa e funzionale. Affinché un dispositivo sia considerato un vero PC, è necessario che gli utenti possano utilizzare liberamente finestre multiple e sfruttare efficacemente le scorciatoie da tastiera, funzionalità che al momento mancano.

C’è, tuttavia, un barlume di speranza in questo scenario. Google ha recentemente promesso di sfruttare l’esperienza di Samsung nello sviluppo di DeX, con l’obiettivo di fornire una UI desktop affidabile.

Chiaramente non si può dare nulla per scontato finché non vedremo e potremo utilizzare opzioni concrete e fluide. Inoltre, è importante notare che, sebbene le prove siano promettenti, non garantiscono che i chip Snapdragon X verranno effettivamente utilizzati in prodotti finali che eseguono Android.

Tirando le somme, il futuro dei PC Android è ancora una speranza più che una certezza a stretto giro. Di certo la convergenza tra l’hardware ottimizzato di Qualcomm e un Android finalmente maturo per il desktop ha il potenziale per diventare un vero punto di svolta. Tuttavia l’attesa di una soluzione software completa è il fattore determinante: sarà questo aspetto a stabilire se i PC Android saranno un progetto a lungo termine oppure una realtà vicina.