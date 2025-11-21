Ora avete una scusa in meno per passare da iPhone ad Android

Nella serata di ieri, Google ha comunicato una svolta storica nella comunicazione tra sistemi operativi mobili: l’azienda americana abbatte il “muro” di AirDrop con un aggiornamento unilaterale di Quick Share, debuttando sulla serie Pixel 10.

Smartphone Android compatibili con AirDrop senza l’aiuto di Apple?

Per anni, la “bolla blu” di iMessage e la comodità immediata di AirDrop sono stati due dei principali fattori di ritenzione per l’ecosistema Apple, dissuadendo molti utenti dal passaggio ad Android.

Ora, Google ha assestato un duro colpo a questa barriera invisibile. Con un annuncio che segna un punto di svolta nell’interoperabilità mobile, l’azienda di Mountain View ha confermato che Quick Share su Android è ora compatibile con il sistema AirDrop di Apple.

Questa nuova funzionalità, disponibile inizialmente per i possessori della serie Pixel 10, permette il trasferimento bidirezionale di foto, video e documenti tra dispositivi Android e l’intero ecosistema Apple (iPhone, iPad e Mac), senza la necessità di app di terze parti o compressioni distruttive tipiche delle app di messaggistica.

Come funziona il nuovo Quick Share?

Il funzionamento descritto da Google è sorprendentemente semplice e si integra nativamente nelle interfacce esistenti. Su Android, i dispositivi Apple appariranno semplicemente nell’interfaccia a schermo intero di Quick Share come destinatari selezionabili.

Affinché la “magia” avvenga, è necessario un solo requisito fondamentale lato Apple, ovvero la modalità di ricezione di AirDrop deve essere impostata su “Tutti per 10 minuti“. Una volta inviato il file dal Pixel, l’utente iPhone riceverà la classica richiesta di accettazione, esattamente come se il file provenisse da un altro dispositivo Apple.

La funzione è speculare. Un utente iPhone vedrà il Pixel 10 apparire nella propria lista AirDrop e potrà inviare file direttamente al dispositivo Android. Per ricevere, anche l’utente Android dovrà impostare la visibilità di Quick Share su “Tutti per 10 minuti” o attivare temporaneamente la ricezione.

Una soluzione “Made by Google”, senza l’aiuto di Apple

Un dettaglio cruciale emerge dalla documentazione tecnica: Google non ha collaborato con Apple, che secondo i rumor stava persino di eliminare AirDrop in Europa piuttosto che aprirlo alla concorrenza, per realizzare questa funzione. L’azienda ha sviluppato una propria implementazione per rendere i protocolli compatibili.

Tuttavia, il colosso delle ricerche ha teso un ramoscello d’ulivo verso Cupertino. Un portavoce ha dichiarato a 9to5Google che l’azienda “accoglierebbe con favore l’opportunità di collaborare con Apple” per abilitare in futuro la modalità “Solo Contatti“, che attualmente non è supportata da questa integrazione unilaterale.

La novità si inserisce in una strategia più ampia di Google volta a migliorare la comunicazione cross-platform, seguendo la scia dell’adozione dello standard RCS e degli avvisi per i tracker sconosciuti.

Sicurezza e privacy

Consapevole che l’apertura verso un protocollo chiuso potrebbe sollevare dubbi sulla sicurezza, Google ha fornito dettagli tecnici rassicuranti. Il trasferimento avviene tramite una connessione diretta peer-to-peer; i dati non passano mai attraverso un server, non vengono registrati e non vi è condivisione di dati extra oltre al file stesso.

Sul fronte della sicurezza informatica, Google ha sottolineato tre pilastri fondamentali. Il canale di comunicazione è stato sviluppato utilizzando il linguaggio Rust, un linguaggio memory-safe che previene vulnerabilità comuni come i buffer overflow.

Google ha inoltre ingaggiato NetSPI, azienda leader nei test di penetrazione, per validare il sistema. Il verdetto degli esperti è stato che l’interoperabilità è sicura, “notevolmente più forte” rispetto ad altre implementazioni del settore e non presenta perdite di informazioni.

Nessun file può essere ricevuto senza l’esplicita approvazione dell’utente, mantenendo il controllo totale su ciò che entra nel dispositivo.

Disponibilità e attivazione

Al momento, l’interoperabilità Quick Share-AirDrop è un’esclusiva della serie Pixel 10, ma Google ha confermato l’intenzione di espanderla ad altri dispositivi Android in futuro.

Per i possessori di Pixel 10, l’attivazione richiede un aggiornamento specifico nelle impostazioni di sistema (Impostazioni > Google > Tutti i servizi > Privacy e sicurezza > Servizi di sistema), dove sarà necessario aggiornare l’estensione “Quick Share” e riavviare il dispositivo.

Con questa mossa, l’era del “mandami la foto su WhatsApp perché AirDrop non funziona” potrebbe essere finalmente giunta al termine, abbattendo uno degli ultimi muri che separano i due sistemi operativi dominanti.