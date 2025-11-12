OPPO Reno 15c esiste davvero: cosa sappiamo sul modello di mezzo

Si torna a parlare di un terzo modello per la prossima generazione di mid-range della casa cinese. Il nome del dispositivo potrebbe essere OPPO Reno 15c e anche se i dettagli risultano ancora incerti possiamo provare a tracciare il profilo del telefono sulla base delle caratteristiche dei modelli conosciuti.

OPPO Reno 15c sarà il terzo membro della serie? Sì, secondo vari insider

Crediti: OPPO

Al momento le indiscrezioni sul prossimo OPPO Reno 15c sono ancora in contrasto tra loro, ma una cosa sembra certa: il dispositivo esiste davvero e quest’anno la serie sarà composta da tre modelli.

Tuttavia ci sono voci contrastanti sia sull’uscita che sul formato del telefono. Secondo l’insider Digital Chat Station, lo smartphone dovrebbe arrivare in un secondo momento: non sarebbe presente durante l’evento cinese del 17 novembre, con un lancio previsto successivamente.

Secondo altri, invece, il terminale troverà spazio insieme al resto della gamma nel corso dell’evento che si terrà tra pochi giorni.

Ci sono differenze notevoli anche in merito alle dimensioni di OPPO Reno 15c: i fratelli avrebbero a bordo schermi da 6,32″ e 6,78″ di diagonale. Il terzo modello si posizionerebbe nel mezzo, con una soluzione da 6,59″; il resto delle specifiche dovrebbe ricalcare quelle della versione standard.

Secondo altri, Reno 15c sarebbe il piccolo della famiglia – con i suoi 6,32″ – a cui seguirebbero in termini di dimensioni le varianti 15 e 15 Pro.

Insomma ci sono alcune incertezze ma in linea generale i dettagli sono chiari: di seguito trovate una prima bozza della scheda tecnica sulla base dell’ipotesi del modello “di mezzo”. Per tutti i dettagli della serie nel nostro approfondimento trovate leak e conferme finora.