OPPO Reno 15c confermato: l’entry level della serie arriverà a dicembre

Durante la presentazione dei nuovi modelli della serie l’azienda ha mostrato OPPO Reno 15c. Si tratterà dell’alternativa budget, il modello di ingresso nella gamma: andiamo a vedere più da vicino il look e cosa possiamo aspettarci in termini di specifiche.

OPPO Reno 15c è stato svelato durante l’evento di lancio della serie, come un’insolita “One more thing”

Crediti: Ithome

La frase “One more thing” è diventata famosa per essere stata una delle frasi preferite di Steve Jobs alla fine delle presentazioni dei prodotti Apple, prima di annunciare una novità aggiuntiva.

Nel caso di Cupertino solitamente si è trattato di dispositivi di un certo peso, ma per quanto riguarda OPPO la sorpresa finale guarda alla fascia entry-level.

Al termine dell’evento cinese dedicato a OPPO Reno 15 e 15 Pro, l’azienda ha rivelato l’esistenza di OPPO Reno 15c. Il dispositivo arriverà a dicembre e la stessa compagnia ha confermato la sua natura budget, senza rinunciare a stile e prestazioni.

Non a caso il telefono presenta lo stesso design dei fratelli maggiori: cambia solo il posizionamento del flash LED nel modulo fotografico ma il resto pare invariato.

Cosa aspettarsi dal nuovo Reno 15c

Crediti: Weibo

OPPO si è limitata a mostrare il look dello smartphone ma non ha rivelato i dettagli tecnici. Tuttavia nelle scorse settimane sono emersi alcuni particolari: il dispositivo dovrebbe posizionarsi in mezzo al trittico, in termini di dimensioni.

Quindi rispetto ai 6,32″ e 6,78″ dei fratelli maggiori, in questo caso ci sarebbe uno schermo da 6,59″ di diagonale. Purtroppo ci sono ancora dei dubbi: OPPO parla di un entry-level mentre in precedenza si vociferava di un terminale con specifiche identiche a quelle di Reno 15 base e Pro, fatta eccezione per lo schermo.

OPPO Reno 15 Global: quando arriva?

Intanto l’attenzione è tutta rivolta a OPPO Reno 15 in versione internazionale: il lancio è atteso entro febbraio 2026 ma da quanto emerso potremmo trovarci di fronte ad un telefono molto diverso da quello cinese – come specifiche.

Potremmo ipotizzare che Reno 15c sia il nostro Reno 15 Global, viste le differenze come chipset e fotocamere, ma chiaramente aspettiamo una conferma ufficiale.