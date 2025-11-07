Un primo assaggio del design di OPPO Reno 15

L’appuntamento con la serie OPPO Reno 15 è fissato per il mese di novembre, inizialmente nel solo mercato cinese. L’azienda ha iniziato a scaldare i motori con i primi teaser ma senza svelare nulla di eclatante. Tuttavia le indiscrezioni finora sono davvero tante ed ora arriva anche un primo (e presunto) assaggio del design.

OPPO Reno 15: ecco come sarà il design del nuovo modello della serie

Crediti: Weibo

L’immagine in alto arriva dall’insider cinese Digital Chat Station, personaggio spesso rivelatosi affidabile. La foto mostrerebbe il look di OPPO Reno 15, probabilmente standard: il design è simile a quello del precedente Reno 14, seppur con delle piccole differenze.

Tra queste l’inedita dicitura Reno AI Camera che potrebbe indicare un’attenzione ancora maggiore verso il comparto fotografico della serie. Non a caso si parla di un trittico da 200 + 50 + 50 MP, almeno per quanto riguarda la variante Pro.

Non c’è una panoramica frontale ma dai leak è emersa la presenza di un pannello piatto da 6,59″. Il fratello maggiore Pro salirebbe a 6,78″ mentre alcune voci sostengono che stavolta ci sarebbe l’aggiunta di un modello Mini da 6,32″.

Il lancio della serie OPPO Reno 15 sarebbe previsto per il 17 novembre in Cina mentre per ora mancano dettagli sull’uscita Global. Per saperne di più potete dare un’occhiata al nostro approfondimento dedicato alla gamma, con tutti i leak finora.