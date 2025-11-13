OPPO Reno 15 Pro certificato Global: il lancio internazionale è vicino e c’è una differenza

Manca poco al lancio in Cine e nel frattempo ecco fare capolino anche OPPO Reno 15 Pro Global. Il dispositivo ha ricevuto varie certificazioni e sembra chiaro che il debutto è imminente: ecco quando potrebbe arrivare, sulla base di quanto avvenuto con le scorse generazioni.

OPPO Reno 15 Pro Global certificato: cosa significa per la presentazione internazionale

Reno 15 – Crediti: OPPO

Tenendo conto delle tendenze finora, tra il lancio cinese quello Global dei modelli della serie Reno passerebbe circa un mese e mezzo. La presentazione di OPPO Reno 15 è fissata in Cina per il 17 novembre: di conseguenza il lancio Global dovrebbe avvenire tra la fine di dicembre e inizio gennaio 2026. Per quanto riguarda l’Italia è probabile che si dovrà attendere tra fine febbraio e inizio marzo 2026.

Cina Global Italia OPPO Reno 13 Series 25 novembre 2024 9 gennaio 2025 24 febbraio 2025 OPPO Reno 14 Series 15 maggio 2025 3 luglio 2025 2 settembre

Ad avvalorare queste tempistiche ci sarebbero proprio le recenti certificazioni TDRA, BIS e EEC: si tratta del primo avvistamento Global di OPPO Reno 15 Pro 5G, che compare sia con il nome commerciale che con la sigla CPH2813.

Si tratta dell’anticamera del lancio internazionale ma c’è di più: viene riportata la presenza di uno schermo da 6,57″ in contrasto con le indiscrezioni finora, che parlano di un pannello da 6,78″ per la variante Pro. A questo punto è probabile che la versione Global avrà dimensioni diverse anche se le specifiche non dovrebbero cambiare.

L’ipotesi di OPPO Reno 15c

La serie OPPO Reno 15 sarà composta dal modello base e quello Pro: in questo approfondimento trovate tutti i leak e le conferme finora. Tuttavia pare che ci sarà anche un terzo dispositivo, chiamato OPPO Reno 15c, che dovrebbe avere dalla sua uno schermo intorno ai 6,5″ di diagonale.

Proviamo a fare una doppia ipotesi: OPPO lancerà tre telefoni in Cina in tre dimensioni diverse ma arriverà Global solo quello di mezzo (6,5″) con il nome di Reno 15 Pro.

In alternativa, l’azienda potrebbe lanciare due smartphone in Cina mentre la versione 15c sarebbe esclusiva occidentale (sempre da 6,5″). Come al solito restiamo in attesa di novità da parte del brand o di indiscrezioni ancora più precise e credibili.