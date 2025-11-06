È tempo di OPPO Reno 15: il lancio è fissato per novembre

Nel social cinese Weibo ha iniziato a circolare un teaser poster che svelerebbe la data di presentazione di OPPO Reno 15 e del fratello maggiore Pro. La conferma da parte del brand arriverà – molto probabilmente – nel corso dei prossimi giorni. Ecco quando sarà presentata la gamma e cosa possiamo aspettarci!

OPPO Reno 15 e 15 Pro: c’è la data di presentazione, per ora solo in Cina

Reno 14 – Crediti: OPPO

L’evento di lancio di OPPO Reno 15 è fissato per il 17 novembre, almeno secondo quanto mostrato dal presunto teaser. Per ora l’azienda non ha iniziato a scaldare i motori in vista del debutto, quindi non ci sono ancora informazioni ufficiali. Tuttavia nel corso delle settimane passate la mole di indiscrezioni è aumentata a dismisura, tanto da portarci a realizzare il nostro approfondimento con tutti i leak finora.

Crediti: Weibo

Il debutto della serie è previsto per la Cina; comunque è molto probabile che la gamma arriverà anche da noi, come da tradizione, anche se ci sarà da attendere fino al prossimo anno.

A questo giro sarebbero previsti tre smartphone: i soliti OPPO Reno 15 e 15 Pro, accompagnati da una presunta variante Mini. Questa avrebbe solo un formato compatto, con uno schermo da 6,31″, mentre il resto delle specifiche non si farebbe mancare nulla.

Si parla di un chipset Dimensity 8450, una fotocamera tripla con sensore da 200 MP e un teleobiettivo periscopico, una super batteria e tanta ricarica (anche wireless, ma solo per il Pro).