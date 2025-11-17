OPPO Reno 14 F 5G passa al lato oscuro, nell’edizione dedicata a Star Wars

Mancano solo una manciata di ore al debutto in Cina di OPPO Reno 15, ma nel frattempo a livello Global arriva una novità che ingolosisce i fan di Star Wars. OPPO Reno 14 F si presenta in una veste rinnovata – e particolarmente oscura – nella nuova Dark Side Limited Edition: ecco tutti i dettagli ma purtroppo si tratta di una novità su cui sarà molto difficile mettere le mani.

OPPO Reno 14 F Dark Side Limited Edition è la versione speciale per gli amanti di Star Wars, e non potete averla

Crediti: OPPO

Dotato di un’elegante colorazione nera e riflessi rossi, la cover posteriore ospita l’iconico casco di Darth Vader realizzato in rilievo. Il pulsante laterale è colorato di rosso e anche la confezione di vendita è stata impreziosita per l’occasione con un look a tema Star Wars e vari gadget, come uno spillo per SIM che richiama Dart Vader e un supporto per telefono in stile Morte Nera.

Le specifiche tecniche di OPPO Reno 14 F Dark Side Limited Edition sono le stesse del dispositivo standard, lanciato anche in Italia. Cambiano alcune personalizzazioni software con temi, immagini, icone ed altri elementi a tema Star Wars.

Crediti: OPPO

La nuova versione speciale è stata lanciata in Messico e al momento non ci sono dettagli sul prezzo. Inoltre non è dato di sapere se arriverà alle nostre latitudini, ma è poco provabile.

Scheda tecnica