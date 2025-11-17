OPPO Reno 14 F 5G passa al lato oscuro, nell’edizione dedicata a Star Wars

Mancano solo una manciata di ore al debutto in Cina di OPPO Reno 15, ma nel frattempo a livello Global arriva una novità che ingolosisce i fan di Star Wars. OPPO Reno 14 F si presenta in una veste rinnovata – e particolarmente oscura – nella nuova Dark Side Limited Edition: ecco tutti i dettagli ma purtroppo si tratta di una novità su cui sarà molto difficile mettere le mani.
OPPO Reno 14 F Dark Side Limited Edition è la versione speciale per gli amanti di Star Wars, e non potete averla
Dotato di un’elegante colorazione nera e riflessi rossi, la cover posteriore ospita l’iconico casco di Darth Vader realizzato in rilievo. Il pulsante laterale è colorato di rosso e anche la confezione di vendita è stata impreziosita per l’occasione con un look a tema Star Wars e vari gadget, come uno spillo per SIM che richiama Dart Vader e un supporto per telefono in stile Morte Nera.
Le specifiche tecniche di OPPO Reno 14 F Dark Side Limited Edition sono le stesse del dispositivo standard, lanciato anche in Italia. Cambiano alcune personalizzazioni software con temi, immagini, icone ed altri elementi a tema Star Wars.
La nuova versione speciale è stata lanciata in Messico e al momento non ci sono dettagli sul prezzo. Inoltre non è dato di sapere se arriverà alle nostre latitudini, ma è poco provabile.
Scheda tecnica
- Dimensioni e peso – 158,12 x 74,99 x 7,78 mm per 180 grammi
- Certificazione IP66/IP68/IP69
- Display Flat OLED da 6,57″ 1.5K+ (2.372 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 1.400 nit, colore 10 bit e protezione AGC Dragontrail DT-STAR D+
- Lettore d’impronte ottico sotto il display
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 a 4 nm Samsung
- CPU octa-core
- 4 x 2,2 GHz – Cortex-A78
- 4 x 1,8 GHz – Cortex-A55
- GPU Adreno 710
- 8 GB RAM LPDDR4X
- 256 GB di memoria UFS 3.1 espandibile fino a 2 TB (micro SD)
- Batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 45W
- Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP (f/1.8-2.2-2.4) con IMX882, OIS, ultra-wide OV08D e macro
- Selfie camera da 32 MP (f/2.0) con autofocus
- Dual SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, USB-C 2.0, Speaker stereo, Google Gemini
- Android 15 con ColorOS 15