OPPO Find N6: il nuovo pieghevole non sarà un’esclusiva cinese

Dopo un anno di silenzio, il produttore asiatico dovrebbe ritornare nel settore dei pieghevoli con un modello nuovo di zecca – con specifiche di ultima generazione. OPPO Find N6 è praticamente certo per i leak finora, ed ora sappiamo che dovrebbe avere anche una contro parte per i mercati Global.

OPPO Find N6 in arrivo anche in versione Global: cosa dicono le ultime indiscrezioni

Find N5 – Crediti: OPPO

Secondo quanto rivelato da un insider, attualmente OPPO Find N6 sarebbe in fase di test anche in India. Questo vuol dire che il pieghevole non resterà un’esclusiva cinese, ma troverà spazio anche in versione Global.

In realtà non si tratta di una strategia nuova per OPPO: il precedente Find N5 ha debuttato sia in patria che in alcuni mercati internazionali, anche se si è trattato di Paesi come Malesia, Messico e Singapore, mentre l’Europa è stata totalmente esclusa.

Il prossimo modello della serie N sarebbe previsto anche in altri mercati ma allo stato attuale è difficile dire quali saranno i Paesi interessati, oltre l’India.

In un modo o nell’altro arriverà in Italia

Non diamo nulla per scontato ma c’è un’alta probabilità che il prossimo pieghevole di OPPO arrivi in Italia, seppur con un trucco. Lo scorso Find N5 ha saltato la corsa ma andando indietro c’è un colpo di scena: OPPO Find N3 è stato lanciato da noi – e in altri mercati – come OnePlus Open.

La stessa OnePlus ha confermato che nel 2025 non vedremo un nuovo top di gamma pieghevole, similmente a quanto avvenuto con OPPO. I due marchi sono parecchio allineati, quindi non è da escludere che il prossimo OnePlus Open 2 possa essere un rebrand di OPPO Find N6.

Cosa aspettarsi da OPPO Find N6