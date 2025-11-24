OnePlus: tre nuovi prodotti in arrivo, tra questi uno smartphone molto atteso

OnePlus non ha ancora terminato il suo 2025 e ha deciso di sorprendere gli utenti confermando un importante evento di lancio per il prossimo 17 dicembre.

La strategia del brand sembra chiara, consolidare l’ecosistema con tre nuovi dispositivi destinati a coprire diverse fasce di mercato. I protagonisti dell’evento saranno il tanto atteso smartphone OnePlus 15R, il nuovo tablet OnePlus Pad Go 2 e lo smartwatch OnePlus Watch Lite.

Cosa sappiamo dei prodotti OnePlus in arrivo?

Il dispositivo più atteso è senza dubbio il OnePlus 15R, successore del OnePlus 13R che ha saputo conquistare il pubblico grazie a un bilanciamento aggressivo tra prestazioni da top di gamma e un prezzo più accessibile.

Se il precedente smartphone è stato giudicato come uno dei migliori acquisti nella fascia media dell’anno, le aspettative per il nuovo modello sono altissime.

Secondo OnePlus, il design è stato rinnovato con un tocco di eleganza industriale: il modulo fotografico è ora posizionato con un preciso angolo di 45 gradi rispetto all’angolo superiore sinistro, incastonato in un mid-frame in metallo completamente piatto.

Il dispositivo sarà disponibile in due colorazioni: Charcoal Black, pensata per un’estetica discreta, e Mint Breeze, una tonalità verde fresca e non aggressiva.

Tuttavia, è sulla durabilità che OnePlus sembra aver voluto non badare a spese. Il 15R vanta infatti un set completo di certificazioni di resistenza: IP66, IP68, IP69 e IP69K. Questo livello di protezione contro polvere e acqua, solitamente riservato a dispositivi “rugged” o ultra-premium, rende lo smartphone adatto a qualsiasi scenario d’uso quotidiano.

Sul fronte hardware, sebbene le specifiche complete siano ancora sotto embargo, le indiscrezioni suggeriscono che potrebbe essere il primo smartphone a montare il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, distinguendosi dal fratello maggiore OnePlus 15 che utilizza la variante “Elite”.

Espansione dell’ecosistema

Accanto allo smartphone, l’azienda punta a rafforzare la sua presenza nel settore tablet con il OnePlus Pad Go 2. Posizionato nella fascia media, appena sotto il potente OnePlus Pad 3, questo dispositivo introduce una finitura del vetro anti-riflesso, progettata per offrire un tocco setoso e una migliore visibilità. Sarà disponibile nelle tinte Shadow Black e Lavender Drift.

Una novità significativa riguarda la connettività: la variante Shadow Black sarà il primo tablet OnePlus a supportare la connessione 5G, garantendo produttività in mobilità. A supporto della creatività arriva anche la nuova OnePlus Pad Go 2 Stylo, uno stilo per appunti e disegno.

Infine, un’esclusiva per il mercato europeo: il OnePlus Watch Lite. A differenza degli altri due prodotti, che arriveranno anche in Nord America, questo smartwatch sarà venduto solo nel Vecchio Continente.

Descritto come un dispositivo capace di portare funzioni di monitoraggio della salute di livello flagship a un prezzo accessibile, sarà disponibile nella finitura Silver Steel. Resta ancora da chiarire se il software a bordo sarà Wear OS di Google o un sistema proprietario più leggero, ma l’obiettivo è chiaramente quello di offrire un’alternativa economica al OnePlus Watch 3.

Promozioni di lancio e disponibilità

Tutti i dettagli tecnici definitivi saranno svelati il 17 dicembre, ma OnePlus ha già delineato una serie di offerte aggressive per chi sceglierà di pre-ordinare i dispositivi a partire dalla data di presentazione.

Per quanto riguarda il OnePlus 15R, l’azienda offre un risparmio immediato di 100€ prenotando dal 17 dicembre. Il pacchetto include un kit gratuito con alimentatore da 120W e la custodia “sandstone magnetic case”.

È previsto inoltre un buono fino a 100€ con il servizio di trade-in (permuta dell’usato), mentre studenti verificati e utenti aziendali potranno accedere a un ulteriore 10% di sconto.

Anche per il OnePlus Pad Go 2 sono previsti incentivi interessanti: un risparmio di 50€ sul pre-ordine che include, fino a esaurimento scorte, un orologio gratuito (non specificato) del valore di 279€. A questo si aggiungono un extra sconto di 30€ tramite trade-in e il consueto 10% di sconto aggiuntivo per studenti e aziende.