OnePlus Pad 3 è nell’Olimpo dei tablet Android, ora a 321€ | Singles Day AliExpress

Di
Gabriele Cascone
-
offerte singles day aliexpress
Crediti: OnePlus, AliExpress

È uno dei tablet Android più completi in circolazione – ve ne abbiamo parlato nella nostra recensione – ed ora arriva un’occasione d’oro. OnePlus Pad 3 scende al minimo per i Singles Day di AliExpress ma attenzione, perché questo prezzo è valido per la giornata dell’11 novembre!

OnePlus Pad 3 è il tablet del Singles Day di AliExpress: solo per oggi scende a 321€ con spedizione EU

Recensione oneplus pad 3 tablet android top tastiera mouse display prestazioni caratteristiche test prezzo sconto coupon italia

Basta riscattare il codice sconto “SDGIZDEAL60” e pagare con PayPal: in questo modo il prezzo finale di OnePlus Pad 3 scenderà a 321€, con spedizione rapida e gratuita dall’Europa. Ricordiamo ancora una volta che questa cifra è valida solo per oggi: infatti la promozione di PayPal è attiva solo per l’11 novembre.

http://OnePlus%20Pad%203%20–%2012/256%20GB|%20AliExpress

OnePlus Pad 3 – 12/256 GB| AliExpress

Spedizione dall'EUROPA Gratis

18€ DI SCONTO EXTRA PAGANDO CON PAYPAL (solo 11 novembre)

Promo PayPal già inclusa nel prezzo

 More Less
321,47€
SDGIZDEAL60

Scheda tecnica

  • dimensioni e peso – 289,61 x 209,66 x 5,97 mm per 675 grammi
  • display LCD a 12 bit da 13,2″ 3.4K (3.392 x 2.400 pixel) con rapporto in 7:5, refresh rate a 144 Hz, campionamento del tocco a 540 Hz e luminosità di picco di 900 nit
  • Sblocco con riconoscimento facciale 2D
  • Raffreddamento al liquido con camera di vapore in grafene composito
  • SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC
  • CPU octa-core
    • 2 x 4,32 GHz – Onyon Phoenix L
    • 6 x 3,53 GHz – Onyon Phoenix M
  • GPU Adreno 830
  • 12/16 GB di RAM LPDDR5X
  • 256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile
  • batteria da 12.140 mAh con ricarica rapida da 80W
  • fotocamera da 13 MP
  • selfie camera da 8 MP
  • Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, GPS
  • Android 15 con OxygenOS 15

