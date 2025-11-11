OnePlus Pad 3 è nell’Olimpo dei tablet Android, ora a 321€ | Singles Day AliExpress

È uno dei tablet Android più completi in circolazione – ve ne abbiamo parlato nella nostra recensione – ed ora arriva un’occasione d’oro. OnePlus Pad 3 scende al minimo per i Singles Day di AliExpress ma attenzione, perché questo prezzo è valido per la giornata dell’11 novembre!

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress!

OnePlus Pad 3 è il tablet del Singles Day di AliExpress: solo per oggi scende a 321€ con spedizione EU

Basta riscattare il codice sconto “SDGIZDEAL60” e pagare con PayPal: in questo modo il prezzo finale di OnePlus Pad 3 scenderà a 321€, con spedizione rapida e gratuita dall’Europa. Ricordiamo ancora una volta che questa cifra è valida solo per oggi: infatti la promozione di PayPal è attiva solo per l’11 novembre.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Scheda tecnica

dimensioni e peso – 289,61 x 209,66 x 5,97 mm per 675 grammi

display LCD a 12 bit da 13,2″ 3.4K (3.392 x 2.400 pixel) con rapporto in 7:5, refresh rate a 144 Hz, campionamento del tocco a 540 Hz e luminosità di picco di 900 nit

Sblocco con riconoscimento facciale 2D

Raffreddamento al liquido con camera di vapore in grafene composito

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,32 GHz – Onyon Phoenix L 6 x 3,53 GHz – Onyon Phoenix M

GPU Adreno 830

12/16 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

batteria da 12.140 mAh con ricarica rapida da 80W

fotocamera da 13 MP

selfie camera da 8 MP

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, GPS

Android 15 con OxygenOS 15

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.