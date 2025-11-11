OnePlus Pad 3 è nell’Olimpo dei tablet Android, ora a 321€ | Singles Day AliExpress

È uno dei tablet Android più completi in circolazione – ve ne abbiamo parlato nella nostra recensione – ed ora arriva un’occasione d’oro. OnePlus Pad 3 scende al minimo per i Singles Day di AliExpress ma attenzione, perché questo prezzo è valido per la giornata dell’11 novembre!
Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress!
OnePlus Pad 3 è il tablet del Singles Day di AliExpress: solo per oggi scende a 321€ con spedizione EU
Basta riscattare il codice sconto “SDGIZDEAL60” e pagare con PayPal: in questo modo il prezzo finale di OnePlus Pad 3 scenderà a 321€, con spedizione rapida e gratuita dall’Europa. Ricordiamo ancora una volta che questa cifra è valida solo per oggi: infatti la promozione di PayPal è attiva solo per l’11 novembre.
Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.
Scheda tecnica
- dimensioni e peso – 289,61 x 209,66 x 5,97 mm per 675 grammi
- display LCD a 12 bit da 13,2″ 3.4K (3.392 x 2.400 pixel) con rapporto in 7:5, refresh rate a 144 Hz, campionamento del tocco a 540 Hz e luminosità di picco di 900 nit
- Sblocco con riconoscimento facciale 2D
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore in grafene composito
- SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 4,32 GHz – Onyon Phoenix L
- 6 x 3,53 GHz – Onyon Phoenix M
- GPU Adreno 830
- 12/16 GB di RAM LPDDR5X
- 256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile
- batteria da 12.140 mAh con ricarica rapida da 80W
- fotocamera da 13 MP
- selfie camera da 8 MP
- Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, GPS
- Android 15 con OxygenOS 15
I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.