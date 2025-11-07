OnePlus 12 inizia a ricevere OxygenOS 16 stabile ed è in ottima compagnia

Con l’arrivo del mese di novembre, OnePlus ha dato il via al rilascio stabile dell’ultima versione della sua interfaccia. OxygenOS 16 con Android 16 è disponibile nella sua forma Global, a partire dall’India: OnePlus 12 è l’aggiunta più recente, ma ci sono anche altri modelli che hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento.

OxygenOS 16 stabile debutta su OnePlus 12 e tanti altri modelli, con Android 16

Crediti: OnePlus

Il nuovo update per OnePlus 12 porta il software alla versione CPH2573_16.0.0.201 (EX01): si tratta del modello indiano e il rilascio avverrà progressivamente anche per gli altri mercati. Di seguito trovate l’elenco degli smartphone e dei tablet che hanno iniziato a ricevere il tanto agognato aggiornamento.

Parliamo del rilascio Global ma si parte dall’India, per poi arrivare progressivamente in altre regioni. Nel nostro caso è probabile che bisognerà pazientare fino a dopo il 13 novembre, data di presentazione occidentale di OnePlus 15 e primo smartphone con OxygenOS 16 nativo.

OnePlus 12

OnePlus 13

OnePlus 13R

OnePlus Pad 2

OnePlus Pad 3

OnePlus Open

La compagnia ha già confermato la lista completa dei dispositivi compatibili con la nuova versione di OxygenOS.

Tutte le novità

Di seguito trovate un lungo elenco con tutte le novità, basato sul changelog dell’aggiornamento per OnePlus 12. Trovate quello completo e originale direttamente in fonte.

Animazioni

Animazioni di Sistema: Le app di sistema ora mostrano animazioni che iniziano e terminano in punti intuitivi, rendendo le interazioni più fluide.

Le app di sistema ora mostrano animazioni che iniziano e terminano in punti intuitivi, rendendo le interazioni più fluide. Interazioni Home Screen: Introdotte animazioni fluide di trascinamento e rilascio per le icone della schermata Home, i widget, le cartelle e la Smart Sidebar, garantendo un’esperienza ininterrotta e naturale.

Introdotte animazioni fluide di trascinamento e rilascio per le icone della schermata Home, i widget, le cartelle e la Smart Sidebar, garantendo un’esperienza ininterrotta e naturale. Selezione Testo: La lente di ingrandimento per la selezione del testo ora scompare e compare con animazioni fluide per un’esperienza più naturale.

La lente di ingrandimento per la selezione del testo ora scompare e compare con animazioni fluide per un’esperienza più naturale. Transizioni Barra di Stato: Aggiunte transizioni fluide della barra di stato quando si apre il cassetto delle notifiche o le Impostazioni rapide, con supporto per l’interruzione del gesto in qualsiasi momento.

Aggiunte transizioni fluide della barra di stato quando si apre il cassetto delle notifiche o le Impostazioni rapide, con supporto per l’interruzione del gesto in qualsiasi momento. Controlli Audio: L’esperienza visiva è più scorrevole grazie alle nuove animazioni fluide per i controlli di riproduzione audio nelle Impostazioni rapide.

L’esperienza visiva è più scorrevole grazie alle nuove animazioni fluide per i controlli di riproduzione audio nelle Impostazioni rapide. Avvio App: Aggiunto il supporto per animazioni concorrenti per l’avvio e l’uscita delle app dalla schermata Home in modalità di navigazione a pulsanti.

Aggiunto il supporto per animazioni concorrenti per l’avvio e l’uscita delle app dalla schermata Home in modalità di navigazione a pulsanti. Animazioni Funzionali: Animazioni di ricarica e impronta digitale potenziate con pattern organici a onda luminosa che imitano i movimenti naturali.

Animazioni di ricarica e impronta digitale potenziate con pattern organici a onda luminosa che imitano i movimenti naturali. Scorrimento: Le meccaniche di scorrimento aggiornate offrono una sensazione più connessa tra il tocco e il movimento sullo schermo.

Trinity Engine

Trinity Engine si concentra sull’ottimizzazione delle risorse e sulla gestione delle prestazioni:

Ottimizzazione Carico di Lavoro: Ottimizza il carico di lavoro e le risorse in tempo reale, mantenendo prestazioni fluide durante video, giochi e uso prolungato della fotocamera.

Ottimizza il carico di lavoro e le risorse in tempo reale, mantenendo prestazioni fluide durante video, giochi e uso prolungato della fotocamera. Gaming: Migliora le prestazioni di gioco stabili tramite l’analisi intelligente e la prioritizzazione dei compiti computazionali chiave.

Migliora le prestazioni di gioco stabili tramite l’analisi intelligente e la prioritizzazione dei compiti computazionali chiave. Gestione Concorrente: Le operazioni concorrenti, come finestre pop-up e videochiamate, sono gestite tramite pianificazione intelligente, riducendo il consumo energetico e garantendo stabilità.

Le operazioni concorrenti, come finestre pop-up e videochiamate, sono gestite tramite pianificazione intelligente, riducendo il consumo energetico e garantendo stabilità. Efficienza Foto: Gli album fotografici si caricano più velocemente e utilizzano meno energia durante la visualizzazione delle miniature, migliorando la durata complessiva della batteria.

Gli album fotografici si caricano più velocemente e utilizzano meno energia durante la visualizzazione delle miniature, migliorando la durata complessiva della batteria. Anteprime: Anteprime più veloci per i video e le miniature memorizzati nella cache nelle app di terze parti supportate.

Anteprime più veloci per i video e le miniature memorizzati nella cache nelle app di terze parti supportate. Risparmio Energetico: La modalità di risparmio energetico presenta una gestione delle prestazioni a livelli che si adatta al livello della batteria, garantendo maggiore autonomia con prestazioni più fluide.

Funzionalità AI

L’aggiornamento introduce ampie funzionalità basate sull’intelligenza artificiale in diverse applicazioni di sistema:

Mind Space

Mind Assistant: Aggiunto nella home page di Mind Space; può cercare i contenuti salvati con opzioni per aggiungerli ai preferiti o copiarli.

Aggiunto nella home page di Mind Space; può cercare i contenuti salvati con opzioni per aggiungerli ai preferiti o copiarli. Raccolte Suggerite: Mind Space suggerisce raccolte: è sufficiente toccare per crearle istantaneamente, velocizzando la navigazione dei contenuti.

Foto

Esperienza di Navigazione: Nuovo aggiornamento visivo per le Foto che offre un’esperienza di navigazione immersiva e senza interruzioni.

Nuovo aggiornamento visivo per le Foto che offre un’esperienza di navigazione immersiva e senza interruzioni. Organizzazione Album: Gli album sono più facili da navigare con categorie più chiare e ordinamento personalizzato per quelli usati più frequentemente.

Gli album sono più facili da navigare con categorie più chiare e ordinamento personalizzato per quelli usati più frequentemente. Informazioni Foto: È più facile controllare le informazioni di una foto; basta scorrere verso l’alto per i dettagli e la posizione di archiviazione.

È più facile controllare le informazioni di una foto; basta scorrere verso l’alto per i dettagli e la posizione di archiviazione. Editing Video: Introdotta una suite di nuove funzionalità di editing video (splitting, merging, regolazione della velocità di riproduzione, transizioni e aggiunta di musica di sottofondo). Le funzioni chiave di editing video (ritaglio, rotazione, filtri) sono state perfezionate.

Introdotta una suite di nuove funzionalità di editing video (splitting, merging, regolazione della velocità di riproduzione, transizioni e aggiunta di musica di sottofondo). Le funzioni chiave di editing video (ritaglio, rotazione, filtri) sono state perfezionate. Collage e Slow-Motion: Possibilità di creare collage di foto in movimento senza perdere la qualità e gli effetti HDR. Le foto in movimento possono essere istantaneamente convertite in slow-motion.

Possibilità di creare collage di foto in movimento senza perdere la qualità e gli effetti HDR. Le foto in movimento possono essere istantaneamente convertite in slow-motion. AI Portrait Glow: Identifica condizioni di luce difficili (luce fioca, controluce) e utilizza l’AI per ricostruire un’illuminazione bilanciata per ritratti più naturali.

Note

Modifica a Blocchi: Nuova modalità di editing a blocchi che permette di scorrere a sinistra o a destra per selezionare testo, immagini, tabelle o documenti, consentendo la formattazione batch e il riposizionamento rapido.

Nuova modalità di editing a blocchi che permette di scorrere a sinistra o a destra per selezionare testo, immagini, tabelle o documenti, consentendo la formattazione batch e il riposizionamento rapido. Visualizzazione Immagini: Tocca e tieni premuto sulle immagini per passare tra le viste, ora con visualizzazione affiancata.

Tocca e tieni premuto sulle immagini per passare tra le viste, ora con visualizzazione affiancata. Condivisione: Condividi note complete in un unico link, inclusi testo, immagini, audio e video.

Condividi note complete in un unico link, inclusi testo, immagini, audio e video. Formattazione Veloce: Introdotta l’evidenziazione del testo: tocca e tieni premuto per il grassetto o per cambiare colore.

Introdotta l’evidenziazione del testo: tocca e tieni premuto per il grassetto o per cambiare colore. Strumenti Stile: Nuovi strumenti di formattazione del testo (cambiare font, applicare sottolineature ondulate, inserire divisori o evidenziare il testo) per note più eleganti.

AI Recorder

Interfaccia: L’app Registratore è stata ridisegnata con un’interfaccia aggiornata e interazioni più intuitive.

L’app Registratore è stata ridisegnata con un’interfaccia aggiornata e interazioni più intuitive. Cancellazione Rumore: La cancellazione del rumore guidata dall’AI migliora le registrazioni riducendo il rumore di fondo ed evidenziando le voci umane.

La cancellazione del rumore guidata dall’AI migliora le registrazioni riducendo il rumore di fondo ed evidenziando le voci umane. Rilevamento Contesto: La registrazione è più intelligente: vengono rilevati automaticamente contesti come riunioni o interviste, con modelli corrispondenti applicati per una migliore usabilità.

La registrazione è più intelligente: vengono rilevati automaticamente contesti come riunioni o interviste, con modelli corrispondenti applicati per una migliore usabilità. Condivisione Link: Aggiunta la condivisione di link per le registrazioni; è possibile inviare audio, trascrizione e riepiloghi tutti insieme con un solo tocco.

AI Writer e AI VoiceScribe

AI Writer: Introdotte capacità di scrittura guidate dall’AI in tutto il sistema, utili per generare contenuti quando si prendono appunti, si creano post sui social media o si seleziona testo. L’assistente di scrittura è più versatile e può generare contenuti che vanno dai riepiloghi di lavoro ai discorsi.

Introdotte capacità di scrittura guidate dall’AI in tutto il sistema, utili per generare contenuti quando si prendono appunti, si creano post sui social media o si seleziona testo. L’assistente di scrittura è più versatile e può generare contenuti che vanno dai riepiloghi di lavoro ai discorsi. AI VoiceScribe / Call Summary: Ora sono più intelligenti grazie al rilevamento automatico del contesto per approfondimenti. Sono disponibili modelli di riepilogo alternativi.

Personalizzazione e Design

Questa sezione riguarda il rinnovamento estetico e le opzioni di personalizzazione:

Esperienza Visiva e Design

Tecnologia Light Field: L’interazione dinamica tra luce e ambiente può essere catturata dalla tecnologia light field per offrire un’esperienza visiva autentica e immersiva.

L’interazione dinamica tra luce e ambiente può essere catturata dalla tecnologia light field per offrire un’esperienza visiva autentica e immersiva. Luci e Ombre: Il sottile gioco di luci e ombre arricchisce l’aspetto generale e la sensazione tattile del sistema.

Il sottile gioco di luci e ombre arricchisce l’aspetto generale e la sensazione tattile del sistema. Effetti Aurora: Gli effetti di sfocatura progressiva (Aurora effects) migliorano la profondità dell’interfaccia utente, creando una sensazione più trasparente. Gli effetti visivi Aurora aggiornati includono effetti particellari, di bagliore e di increspatura.

Gli effetti di sfocatura progressiva (Aurora effects) migliorano la profondità dell’interfaccia utente, creando una sensazione più trasparente. Gli effetti visivi Aurora aggiornati includono effetti particellari, di bagliore e di increspatura. Font: Introdotto il nuovo font serif a livello di sistema “One Serif”, ottimizzato per una lettura immersiva.

Introdotto il nuovo font serif a livello di sistema “One Serif”, ottimizzato per una lettura immersiva. Meteo: Aggiunte visualizzazioni meteo immersive rese in tempo reale utilizzando il Luminous Rendering Engine e dati meteo live.

Aggiunte visualizzazioni meteo immersive rese in tempo reale utilizzando il Luminous Rendering Engine e dati meteo live. Interfacce Ridisegnate: Ottimizzato il design delle interfacce di sistema principali (cassetto notifiche, Impostazioni rapide, Wizard Setup).

Ottimizzato il design delle interfacce di sistema principali (cassetto notifiche, Impostazioni rapide, Wizard Setup). App Core: App come Orologio, Calcolatrice e Bussola sono state ridisegnate con texture e illuminazione realistiche.

Flux Home

Icone: Le nuove icone della schermata Home mostrano elementi visivi realistici e dettagli intricati grazie allo stile light field.

Le nuove icone della schermata Home mostrano elementi visivi realistici e dettagli intricati grazie allo stile light field. Layout Ottimizzato: Schermata Home più ordinata con griglia e layout ottimizzati.

Schermata Home più ordinata con griglia e layout ottimizzati. Personalizzazione: Possibilità di trascinare per ridimensionare le icone e aggiungere scorciatoie alle app.

Possibilità di trascinare per ridimensionare le icone e aggiungere scorciatoie alle app. Cartelle Grandi: I layout delle cartelle grandi hanno più varietà (selezionare 9×9, 4×4 o un’icona più grande per la prima app).

I layout delle cartelle grandi hanno più varietà (selezionare 9×9, 4×4 o un’icona più grande per la prima app). Design Minimalista: Introdotto un design della schermata Home più pulito rimuovendo il testo sotto le icone.

Introdotto un design della schermata Home più pulito rimuovendo il testo sotto le icone. Widget: Aggiunta e perfezionamento di widget per un’esperienza più ricca.

Aggiunta e perfezionamento di widget per un’esperienza più ricca. Drawer App: In modalità Cassetto, le app sono organizzate in categorie e si possono trovare rapidamente scorrendo la barra indice. I suggerimenti di app sono più utili.

In modalità Cassetto, le app sono organizzate in categorie e si possono trovare rapidamente scorrendo la barra indice. I suggerimenti di app sono più utili. Pagina personalizzazioni mgliorata: La pagina “Home screen, Lock screen & style” è più strutturata e facile da navigare.

Temi AI e Schermata di Blocco

Sfondi Animati: Sfondi in movimento Sublime Grandeur e set multipli di sfondi animati.

Sfondi in movimento Sublime Grandeur e set multipli di sfondi animati. Effetti di Profondità: Possibilità di impostare foto e video in movimento come sfondo con effetti di profondità AI.

Possibilità di impostare foto e video in movimento come sfondo con effetti di profondità AI. Personalizzazione Schermata di Blocco: Nuova opzione per impostare testo personalizzato sulla schermata di blocco.

Nuova opzione per impostare testo personalizzato sulla schermata di blocco. Scorciatoie: La schermata di blocco consente ora di configurare scorciatoie in basso a sinistra e in basso a destra per l’accesso istantaneo.

La schermata di blocco consente ora di configurare scorciatoie in basso a sinistra e in basso a destra per l’accesso istantaneo. Always-On Display: AOD a schermo intero mostra sfondo, widget, notifiche e ora anche quando lo schermo è spento.

AOD a schermo intero mostra sfondo, widget, notifiche e ora anche quando lo schermo è spento. Temi Coesi: Aggiunto il supporto per stili di icone a tema flux che si adattano automaticamente ai colori dello sfondo.

Aggiunto il supporto per stili di icone a tema flux che si adattano automaticamente ai colori dello sfondo. Modalità Scura: Stili di icone appositamente creati per la Modalità Scura per un’esperienza visiva più confortevole.

Comunicazione

Touch to Share: Consente di condividere rapidamente contenuti e file durante la visualizzazione in Foto, Note e I miei file.

Consente di condividere rapidamente contenuti e file durante la visualizzazione in Foto, Note e I miei file. OnePlus Connect (Mirroring PC): Duplica il telefono sul PC, sblocco cross-device, condivisione di file e possibilità di aprire più finestre del telefono per il multitasking.

Duplica il telefono sul PC, sblocco cross-device, condivisione di file e possibilità di aprire più finestre del telefono per il multitasking. Ricerca Cross-Device: Nuova ricerca cross-device in O+ Connect che permette di cercare file simultaneamente sul PC e sul telefono.

Nuova ricerca cross-device in O+ Connect che permette di cercare file simultaneamente sul PC e sul telefono. Clipboard Condivisa: Copia il testo su un dispositivo e incollalo su un altro con la nuova condivisione della clipboard cross-device.

Copia il testo su un dispositivo e incollalo su un altro con la nuova condivisione della clipboard cross-device. My Devices: Aggiunto “My Devices” in Impostazioni rapide per controllare tutti i dispositivi collegati in un unico posto. Introdotti widget “My Devices” sulla schermata Home.

Aggiunto “My Devices” in Impostazioni rapide per controllare tutti i dispositivi collegati in un unico posto. Introdotti widget “My Devices” sulla schermata Home. Rete Ottimizzata: Possibilità di condividere la connessione Wi-Fi del telefono con il tablet. Gli algoritmi Wi-Fi potenziati aumentano le prestazioni in aree con segnale debole (come ascensori e angoli degli uffici). I miglioramenti di AI LinkBoost garantiscono una connettività più affidabile.

Fotocamera, gaming, notifiche, sicurezza e altro

Fotocamera

Modalità Master: È ora possibile scattare foto in movimento in Modalità Master con parametri di stile personalizzabili.

È ora possibile scattare foto in movimento in Modalità Master con parametri di stile personalizzabili. Modalità Ritratto: Migliorata con controllo creativo, zoom fluido e possibilità di regolare l’inquadratura.

Migliorata con controllo creativo, zoom fluido e possibilità di regolare l’inquadratura. Doc Scanner: Potenziato dall’AI per trasformare istantaneamente documenti fisici in file digitali.

Potenziato dall’AI per trasformare istantaneamente documenti fisici in file digitali. Text Scanner: La fotocamera supporta la modalità Text Scanner, che corregge e ritaglia automaticamente le foto di schermi e schermi di proiettori.

Game Assistant

Registrazione Privata: Registra il gameplay senza distrazioni: notifiche, Game Assistant o finestre fluttuanti sono ora escluse.

Registra il gameplay senza distrazioni: notifiche, Game Assistant o finestre fluttuanti sono ora escluse. Qualità Registrazione: Possibilità di scegliere la qualità di registrazione in Game Capture (foto in movimento e clip Flashback ora in alta definizione).

Possibilità di scegliere la qualità di registrazione in Game Capture (foto in movimento e clip Flashback ora in alta definizione). Nuova Funzionalità: Utilizza screenshot in movimento e registrazione Flashback insieme per una cattura più conveniente.

Notifiche e Impostazioni Rapide

Personalizzazione Rapida: Impostazioni rapide offre una personalizzazione ampliata: riquadri 2×1, più la rimozione, l’aggiunta e la riorganizzazione dei moduli (audio, luminosità, volume e My Devices).

Impostazioni rapide offre una personalizzazione ampliata: riquadri 2×1, più la rimozione, l’aggiunta e la riorganizzazione dei moduli (audio, luminosità, volume e My Devices). Design Notifiche: Design delle notifiche semplificato per massimizzare l’uso dello spazio.

Design delle notifiche semplificato per massimizzare l’uso dello spazio. Posizionamento Schermata di Blocco: Le notifiche della schermata di blocco si posizionano ora intelligentemente sotto l’indicatore delle impronte digitali.

Dettagli Aggiuntivi e Sicurezza