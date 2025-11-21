OnePlus Ace 6T su Antutu: lo Snapdragon 8 Gen 5 fa scintille

Dopo il lancio del suo SoC di punta, Qualcomm ha annunciato il debutto dello Snapdragon 8 Gen 5: il chip destinato alla fascia alta pare molto interessante così come gli smartphone che lo utilizzeranno. Il primo tra questi sarà OnePlus Ace 6T e ora i primi benchmark su Antutu mostrano di che pasta sono fatti, telefono e processore.

OnePlus Ace 6T è stato avvistato su Antutu e i primi benchmark dello Snapdragon 8 Gen 5 promettono bene

Crediti: Antutu

Il prossimo chipset di Qualcomm si presenta come una versione minore dell’attuale Snapdragon 8 Elite Gen 5: da un lato l’utilizzo della stessa nomenclatura può causare confusione ma dall’altro è necessario per comprendere la fascia del SoC.

I primi risultati dello Snapdragon 8 Gen 5 arrivano su Antutu con OnePlus Ace 6T: il flagship killer si comporta in modo più che degno con i suoi 3.561.559 di punti, nella versione con 16 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di storage UFS 4.1. Il prossimo OnePlus debutterà in Cina a stretto giro; comunque è bene tenerlo d’occhio dato che potrebbe fare capolino anche da noi come OnePlus 15R.

Nel frattempo, la data di presentazione dello Snapdragon 8 Gen 5 è fissata per il 26 novembre. Rispetto al modello superiore avrebbe una configurazione 2 + 6 core con frequenze massime fino a 3,80 GHz e 3,32 GHz, sempre con processo a 3 nm e core proprietari Oryon.

C’è anche il presunto vivo X300 FE su Antutu

Intanto vivo ha rivelato che il prossimo S50 Pro Mini sarà equipaggiato con lo stesso chipset, con risultati Antutu superiori ai 3 milioni – ma non ha ancora mostrato i benchmark, nel momento in cui scriviamo.

Questo annuncio è interessante anche se la serie S è un’esclusiva cinese: infatti questo modello dovrebbe trovare spazio anche in Occidente come vivo X300 FE.