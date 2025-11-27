Ace 6T ha una data: conosceremo il nostro OnePlus 15R in anticipo

Al gioco dei lanci in Cina e dei rebrand occidentali partecipa anche OnePlus, seppur senza gli eccessi di certi rivali. Il prossimo doppio è previsto per il mese di dicembre: OnePlus Ace 6T ha una data di presentazione ed arriverà poco dopo anche da noi.

OnePlus Ace 6T: la data di presentazione è ufficiale ed è vicinissima

Crediti: OnePlus

Il primo smartphone con Snapdragon 8 Gen 5 ha una doppia anima, cinese e internazionale. OnePlus Ace 6T sarà annunciato in Cina il 3 dicembre, come svelato dalla stessa casa di Pete Lau. Il flagship killer monterà il nuovo SoC di Qualcomm, soluzione che strizza l’occhio all’ultimo Elite posizionandosi una spanna sotto.

Al centro dell’esperienza ci sono sempre i core proprietari Oryon, con un’architettura All-Big-Core e una frequenza massima di 3,8 GHz. Lato GPU ritroviamo l’Adreno 840 della versione Elite, con ray tracing hardware e non solo.

Lo smartphone ha raggiunto i 3.561.559 punti su Antutu; inoltre è prevista anche una versione speciale a tema Genshin Impact, dedicata a Kamisato Ayaka.

Dimensioni e peso: 216 grammi

Colorazioni: Charcoal Black, Mint Breeze, Electric Violet (solo Cina)

Certificazione: IP66/IP68/IP69/IP69K

Display interno: OLED 6,7″ 1.5K (2.800 x 1.272 pixel) con refresh rate a 165 Hz, PWM Dimming, fino a 1.800 nit, colore a 10 bit

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 3,8 GHz – Oryon Gen 3 6 x 3,32 GHz – Oryon Gen 3

GPU: Adreno 840

RAM: 12/16 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 non espandibile

Batteria: circa 8.000 mAh

Ricarica: 100W

Fotocamera: doppia 50 + 8 MP (f/1.8-2.2) con OIS e ultra-wide

Selfie camera: 32 MP (f/2.4)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C, sensore IR, Tasto Plus Key

Sistema operativo: Android 16 con ColorOS 16 (Cina) e OxygenOS 16 (Global)

Il nuovo flagship della gamma Ace arriverà in Italia il 17 dicembre, in questo caso come OnePlus 15R. Non dovrebbero esserci differenze, fatta eccezione per l’assenza della colorazione viola – il nostro modello sarà solo nero o verde.

Con il telefono ci saranno anche il nuovo tablet OnePlus Pad Go 2 e lo smartwatch OnePlus Watch Lite.