OnePlus Ace 6T sarà il primo con Snapdragon 8 Gen 5 (no, non Elite)

Le novità di OnePlus non sono ancora finite: dopo aver lanciato il suo nuovo top di gamma in Cina e Global e dopo la presentazione di Ace 6, è in arrivo un’ulteriore aggiunta. Si tratta di OnePlus Ace 6T, già confermato in via ufficiale: il lancio è previsto per novembre e sarà il primo smartphone al mondo equipaggiato con lo Snapdragon 8 Gen 5.

A questo punto c’è una domanda che ci ronza nella testa: sarà lui il tanto chiacchierato OnePlus 15R in arrivo nei mercati internazionali?

OnePlus Ace 6T su Geekbench: cosa possiamo aspettarci dall’inedito Snapdragon 8 Gen 5

Crediti: OnePlus

Al momento l’azienda cinese non ha ancora svelato tutte le sue carte: sappiamo che OnePlus Ace 6T arriverà con lo Snapdragon 8 Gen 5 (non confondetelo che la versione di puntata 8 Elite Gen 5), uno schermo a 165 Hz ed un modulo fotografico simile a quello del modello di punta.

Il telefono è apparso su Geekbench con la sigla PLR110: il SoC – realizzato a 3 nm – avrebbe una configurazione 2 + 6 core con frequenze massime fino a 3,80 GHz e 3,32 GHz. Per la grafica ci sarebbe una GPU Adreno 840 mentre lato memorie il modello in prova è equipaggiato con 16 GB di RAM. Il software è basato su Android 16, chiaramente con ColorOS 16 (l’UI cinese utilizzata da OP, la stessa di OPPO).

OnePlus Ace 6T (PLR110) on Geekbench



– Snapdragon 8 Gen 5

>> 6 cores @ 3.32GHz

>> 2 cores @ 3.80 GHz

>> Adreno 840

– 16GB RAM

– Android 16#OnePlus #OnePlusAce6T pic.twitter.com/CZLkPgg6J5 — Anvin (@ZionsAnvin) November 18, 2025

Il lancio di OnePlus Ace 6T è atteso per il mese di novembre, quindi a stretto giro dovremmo avere l’annuncio della data. Intanto l’azienda continua a stuzzicare gli appassionati con vari teaser: tra questi, la conferma di una maxi batteria al silicio-carbonio sopra gli 8.000 mAh.

C’è un legame con OnePlus 15R?

Di recente la casa cinese ha confermato il debutto Global di OnePlus 15R, in arrivo a dicembre. Visto il legame tra Ace 5 e il nostro OnePlus 13R si ipotizza che il nuovo modello R in arrivo sia un rebrand di OnePlus Ace 6.

In realtà non è da escludere che il prossimo 15R possa essere in realtà la versione occidentale di Ace 6T. Solo il tempo potrà dirlo, quindi restiamo in attesa di novità.