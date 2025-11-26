OnePlus 15R sarà il primo della sua specie

Il prossimo dispositivo della serie R sarà il primo smartphone a debuttare in Italia con il nuovissimo processore Snapdragon 8 Gen 5, promettendo un salto generazionale nelle prestazioni e nell’intelligenza artificiale.

OnePlus 15R, l’azienda conferma Snapdragon 8 Gen 5

Crediti: OnePlus

OnePlus ha confermato ufficialmente che il prossimo OnePlus 15R, ultimo membro della celebre OnePlus R Series che ha costruito la sua reputazione su un focus per il gaming e la velocità, sarà il primo al mondo a essere equipaggiato con il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5.

Tecnicamente il primo smartphone è in realtà il OnePlus Ace 6T lanciato fuori dai nostri confini nazionali, ma OnePlus 15R dovrebbe essere lo stesso dispositivo con un nuovo nome. Questa mossa posiziona 15R come l’apripista per la prossima generazione di flagship-killer.

L’entusiasmo per questo lancio è palpabile nelle dichiarazioni dei vertici aziendali, che sottolineano come questo dispositivo rappresenti un salto evolutivo maggiore rispetto al consueto ciclo annuale.

“L’impegno nel garantire prestazioni rapide e fluide raggiunge un nuovo livello con OnePlus 15R, parte della OnePlus 15 flagship series e frutto di un upgrade di due generazioni in potenza, intelligenza e design“, ha dichiarato Celina Shi, Chief Marketing Officer di OnePlus Europe.

Un salto che vale due generazioni

Le parole di Shi evidenziano un dettaglio fondamentale: il riferimento a un “upgrade di due generazioni“. Questo suggerisce che l’architettura del nuovo chip e l’ottimizzazione software abbiano permesso di raggiungere traguardi che normalmente richiederebbero un arco temporale più lungo per essere implementati.

Shi ha inoltre aggiunto che l’inclusione di uno dei chip più potenti sul mercato rappresenta un passo importantissimo, guardando con fiducia all’accoglienza del pubblico entro la fine dell’anno.

Dall’altra parte della barricata, Chris Patrick, Senior Vice President e General Manager di Qualcomm Technologies, Inc., ha ribadito la solidità della partnership:

“Qualcomm Technologies è orgogliosa di collaborare con OnePlus per il loro nuovo dispositivo basato sulla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 5. Combinando la nostra più recente piattaforma premium con l’impegno di OnePlus verso le prestazioni, permettiamo agli utenti di vivere nuovi livelli di velocità, intelligenza ed efficienza“.

Gaming, AI e data di lancio

L’identità della serie R è sempre stata legata a doppio filo con il mondo del gaming mobile. Con l’adozione dello Snapdragon 8 Gen 5, OnePlus 15R si candida a diventare il punto di riferimento per i videogiocatori con un budget alto ma non esagerato e che cercano frame rate stabili e fedeltà grafica senza compromessi.

Tuttavia, il dato più intrigante da tenere a mente rimane il +46% nelle prestazioni AI: in un’era in cui l’intelligenza artificiale generativa sta entrando prepotentemente negli smartphone, questo surplus di potenza potrebbe tradursi in funzionalità fotografiche inedite, traduzioni in tempo reale più fluide e una gestione della batteria estremamente ottimizzata.

Tutti gli occhi sono ora puntati sul calendario. OnePlus ha confermato che il 15R sarà presentato ufficialmente il 17 dicembre.