La stagione dei lanci non è ancora finita, OnePlus 15R e un nuovo smartwatch in arrivo

OnePlus non sembra intenzionata a concludere l’anno senza lanciare nuovi prodotti. Nonostante i recenti lanci della sua serie principale, l’azienda ha iniziato a stuzzicare l’interesse dei fan attraverso il proprio sito web, anticipando l’arrivo imminente di due nuovi dispositivi: l’atteso smartphone OnePlus 15R e un misterioso smartwatch, ancora senza nome.

Se la storia recente di OnePlus è un indicatore affidabile, il OnePlus 15R è un dispositivo che, sebbene teoricamente nuovo, è già noto agli esperti del settore.

OnePlus 15R punterà tutto su prestazioni e batteria

Crediti: OnePlus

Le immagini teaser e la strategia consolidata della serie “R” suggeriscono fortemente che il OnePlus 15R sarà un rebranding, con lievi modifiche estetiche, del OnePlus Ace 6, lanciato in Cina il mese scorso. Se questa correlazione dovesse essere confermata, il mercato globale si appresta a ricevere un dispositivo focalizzato su prestazioni e autonomia, ma con un compromesso significativo.

Rispetto al suo predecessore, il OnePlus 13R, le novità hardware sono notevoli. Il 15R dovrebbe montare un display leggermente più grande e, soprattutto, il nuovo e potente chipset Snapdragon 8 Elite. Questo processore top di gamma della scorsa generazione promette prestazioni di altissimo livello, grazie a un’architettura avanzata (processo a 3nm) che include i core CPU Oryon e una GPU Adreno.

Ma il vero fiore all’occhiello dell’Ace 6, e quindi presumibilmente del 15R, è il comparto energetico. Il dispositivo cinese vanta una batteria colossale da 7800mAh, una capacità quasi da tablet, supportata da una ricarica rapida a 120W. Questa combinazione dovrebbe garantire un’autonomia record per la categoria e una ricarica velocissima.

Tuttavia, queste specifiche impressionanti sono bilanciate da una scelta controversa nel comparto fotografico.

La notizia che farà discutere è la gestione del sistema di fotocamere. Dopo che il OnePlus 13R aveva finalmente fatto il salto di qualità, includendo un teleobiettivo dedicato – una caratteristica molto richiesta e apprezzata – il nuovo 15R sembra destinato a perderlo.

L’Ace 6, infatti, presenta solo due fotocamere posteriori. Sebbene mantenga gli altri sensori, l’assenza di uno zoom ottico dedicato rappresenta un chiaro passo indietro in termini di versatilità fotografica.

Questa decisione sembra confermare una tendenza per cui il brand, come sul top di gamma OnePlus 15, stia sistematicamente optando per un hardware fotografico inferiore rispetto ai modelli precedenti, forse per differenziare maggiormente i prodotti o per contenere i costi a fronte degli upgrade su batteria e processore.

A meno di sorprese dell’ultimo minuto, come la sostituzione dei sensori con modelli superiori (cosa che al momento appare più un “desiderio” che un’ipotesi supportata da prove), gli utenti dovranno accontentarsi di due sole fotocamere posteriori.

Il mistero del nuovo smartwatch

Parallelamente allo smartphone, i siti web europei di OnePlus hanno iniziato a mostrare un teaser per un nuovo smartwatch. A differenza del 15R, qui le informazioni sono praticamente nulle.

La pagina dedicata mostra solamente la silhouette del dispositivo, senza rivelare alcun dettaglio sul design, sulle funzionalità o sulle specifiche tecniche. Non esiste nemmeno un nome ufficiale; l’azienda si riferisce al prodotto semplicemente come il “New Watch”.

Crediti: OnePlus

Questo alone di mistero suggerisce un lancio imminente, probabilmente in contemporanea con il OnePlus 15R, per capitalizzare l’attenzione mediatica. L’arrivo di un nuovo smartwatch è strategico per l’azienda, che cerca di rafforzare il proprio ecosistema di prodotti in Europa.

Considerando i teaser simultanei, è lecito aspettarsi un annuncio ufficiale e l’apertura delle vendite per entrambi i prodotti nelle prossime settimane, giusto in tempo per la cruciale stagione dello shopping natalizio.