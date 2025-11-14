OnePlus 15R confermato: lancio a dicembre, ma le novità continueranno

Durante l’evento di lancio dell’ultimo top di gamma della casa cinese c’è stato un grande assente. In tanti ci aspettavamo il debutto di OnePlus 15R ma del flagship killer nemmeno l’ombra, almeno per quanto riguarda il debutto da noi. Infatti durante l’evento indiano si è parlato esplicitamente di questo dispositivo offrendo anche una finestra d’uscita.

OnePlus 15R è stato confermato ma bisognerà attendere ancora

Crediti: OnePlus

La compagnia di Pete Lau ha confermato l’esistenza di OnePlus 15R ma si è limitata a svelare che il debutto avverrà a stretto giro. Chiaramente il lancio è previsto a stretto giro, quindi l’unica finestra disponibile è il mese di dicembre.

Secondo l’insider Yogesh Brar, lo smartphone troverà spazio a metà mese ed arriverà sia in India che a livello Global, quindi è probabile che arrivi anche in Italia (come il predecessore).

For people waiting for OnePlus 15R



Global & India launch is set for December (by mid)..



Pricing for now is not too different from the last gen model.. — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) November 14, 2025

Il leaker fornisce un dettaglio in più e forse era meglio non saperlo: pare che il prezzo non sia poi così distante da quello di OnePlus 15 liscio. Il top di gamma ha debuttato in Italia a partire da 979€, una cifra niente male se paragonata ai 1.029€ del predecessore (per lo stesso taglio da 12/256 GB); OnePlus 13R è stato annunciato invece a 769€.

Resta da vedere quali saranno le intenzioni con il prossimo flagship killer anche se il tono utilizzato dall’insider non lascia presagire nulla di buono.

Cosa aspettarsi da OnePlus 15R

Ace 6 – Crediti: OnePlus

Il nuovo modello di fascia alta dovrebbe posizionarsi appena sotto il flagship principale. Come avvenuto anche con la scorsa generazione, OnePlus 15R dovrebbe attingere dalla serie Ace, precisamente dall’ultimo Ace 6 – lanciato in Cina insieme al top di gamma. In caso di rebrand la scheda tecnica sarebbe chiara:

Dimensioni e peso: 163,41 x 77,04 x 8,30 mm, 213 grammi

Colorazioni: Silver, White, Black

Certificazione: IP66/IP68/IP69/IP69K

Display interno: OLED 6,83″ 1.5K (2.800 x 1.272 pixel) con refresh rate a 165 Hz, PWM Dimming, fino a 1.800 nit, colore a 10 bit

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,32 GHz – Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz – Oryon Phoenix M

GPU: Adreno 830

RAM: 12/16 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 non espandibile

Batteria: 7.800 mAh

Ricarica: 120W

Fotocamera: doppia 50 + 16 MP (f/1.8-2.4) con OIS, ultra-wide

Selfie camera: 16 MP (f/2.4)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR, Tasto Plus Key

Sistema operativo: Android 16 con OxygenOS 16

Secondo altre voci di corridoio, in realtà il modello 15R sarebbe un rebrand dell’inedito OnePlus Ace 6T. Quest’ultimo sarebbe in arrivo in Cina a breve con a bordo lo Snapdragon 8 Gen 5, SoC di fascia alta appena sotto la versione Elite.

Le altre novità in arrivo

OnePlus' upcoming Number series lineup for India, with tentative names and launch timelines.



– OnePlus 15 (already launched): ₹70K-75K



– OnePlus 15s (end-Q1/early-Q2 2026): 55K-60K



– OnePlus 15R (December 2025): ~45K



– OnePlus 15 Turbo (Q1 2026): ₹35K-₹40K



(Yep, they're… — Aryan Gupta (@SavageAryan007) November 14, 2025

Nel frattempo arrivano anche altri dettagli sul futuro della serie top di OnePlus. Entro il primo trimestre del 2026 (o al massimo a inizio aprile) ci sarebbe il lancio di OnePlus 15s, il modello compatto della serie equipaggiato con un display da 6,32″ ma che non rinuncerà a specifiche di punta.

Come avvenuto con la scorsa generazione, il dispositivo potrebbe arrivare in India come 15T (ma non in Europa). Sempre nel corso del Q1 2026 dovrebbe trovare spazio anche OnePlus 15 Turbo, sempre per i mercati Global. Non è chiaro se arriverà in Europa o no; potrebbe essere basato sull’inedito OnePlus Ace 6 Turbo, ma per ora è ancora tutto molto aleatorio.