OnePlus 15R e Ace 6T: queste immagini confermano il legame tra i due

La casa di Pete Lau ha fissato un evento per il 17 dicembre: OnePlus 15R arriverà in Italia e sarà in compagnia di altre novità novità. Nel frattempo in Cina qualcosa si comincia a muovere e il debutto di OnePlus Ace 6T sembra ormai vicino. Ma qual è il rapporto tra i due smartphone? Lo chiariscono le immagini ufficiali, che lasciano poco spazio a dubbi e interpretazioni.

OnePlus 15R sarà il rebrand occidentale di Ace 6T: lo rivelano le immagini ufficiali

Crediti: OnePlus

Il nostro OnePlus 15R sarà la versione Global di OnePlus Ace 6T cinese: entrambe le divisioni hanno pubblicato le immagini ufficiali dei telefoni e design e colorazioni coincidono. L’unica differenza riguarda il colore viola, esclusivo del modello Ace cinese. Le varianti nero e verde saranno presenti sia sia a livello internazionale che in patria.

Crediti: OnePlus Crediti: OnePlus Crediti: OnePlus

Ace 6T è stato confermato come il primo smartphone con Snapdragon 8 Gen 5: il SoC non va confuso con la versione Elite di OnePlus 15. Il nuovo chipset di Qualcomm debutterà il 26 novembre, quindi il modello della gamma Ace arriverà dopo questa data.

Aspettando di saperne di più, c’è già una bozza della scheda tecnica. Questa va presa con cautela ma rappresenta una ghiotta anticipazione in attesa sia dell’uscita in Cina di Ace 6T che dell’evento del 17 dicembre, dedicato a OnePlus 15R.