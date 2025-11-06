Aspettate OnePlus 15? Ottime notizie sulle specifiche della batteria

L’attesa per il lancio globale del nuovo flagship di OnePlus sta per concludersi. Dopo il debutto ufficiale avvenuto in Cina il mese scorso, l’azienda ha confermato che il OnePlus 15 sarà presentato al mercato internazionale il 13 novembre.

In vista dell’imminente evento, OnePlus ha condiviso ulteriori dettagli sulle specifiche tecniche del dispositivo, fugando i dubbi e confermando quella che per molti appassionati è la notizia più importante.

OnePlus 15: la batteria del modello internazionale sarà incredibile

Crediti: OnePlus, Xiaocha Photo (Weibo)

Il modello globale sarà identico a quello cinese, inclusa la sua impressionante batteria. Il comparto energetico è, infatti, il fiore all’occhiello di questo smartphone. Il OnePlus 15 globale manterrà la stessa batteria Silicon NanoStack da 7.300 mAh che ha fatto tanto parlare di sé al lancio in patria.

Si tratta di una capacità decisamente superiore agli standard attuali del settore, resa possibile da una composizione chimica che include il 15% di silicio.

Le prestazioni di ricarica si allineano a questa capacità: il dispositivo supporterà la ricarica cablata ultra-rapida a 120W e una ricarica wireless a 50W.

OnePlus non si è concentrata solo sulla capacità e sulla velocità, ma anche sulla longevità. L’azienda promette che la batteria sarà in grado di mantenere almeno l’80% della sua capacità iniziale anche dopo quattro anni di utilizzo. Inoltre, è stata ingegnerizzata per operare in condizioni estreme, garantendo un funzionamento affidabile anche a temperature rigide fino a -20°C.

OnePlus 15: tutte le altre specifiche

Sebbene la batteria sia protagonista, il resto delle specifiche conferma l’intenzione di OnePlus di posizionare il dispositivo ai vertici del mercato.

Il display sarà un pannello LTPO OLED con risoluzione 1.5K e una frequenza di aggiornamento di 165 Hz. Secondo il produttore, questa combinazione rappresenta una prima assoluta nel settore, destinata a offrire “un nuovo livello di fluidità di movimento combinato con una chiarezza e un dettaglio a livello della retina“. Il pannello raggiungerà 1.800 nit in modalità High Brightness (HBM) e una luminosità minima di 1 nit, con certificazione TÜV Rheinland per la cura degli occhi.

Sotto la scocca ci sarà il SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5. Le prestazioni saranno supportate da un chip dedicato alla risposta al tocco, che abiliterà un campionamento del tocco di 3.200 Hz, e da un sistema di raffreddamento avanzato, il 360-degree Cryo-Velocity Cooling System. Questo sistema integra una camera di vapore 3D da 5.731 mm² e un isolamento in aerogel di derivazione aerospaziale.

Grande attenzione anche al gaming, con la promessa di 165 fps stabili su titoli come Call of Duty: Mobile e Brawl Stars, e un “gameplay a 120fps sempre attivo e senza cali di frame” su altri titoli.

A completare il quadro tecnico troviamo un chip Wi-Fi standalone per una connettività stabile, un set di certificazioni di resistenza all’acqua e alla polvere completo (IP66, IP68, IP69 e IP69K) e OxygenOS 16 basata su Android 16.

La conferma che il modello internazionale non subirà compromessi, specialmente sul fronte dell’autonomia, posiziona il OnePlus 15 come uno dei dispositivi più attesi per chi cerca prestazioni e durata senza eguali.