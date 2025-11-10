Iniziano i 36 giorni della “Burnout Season”, OnePlus vuole aiutarvi con un premio da oltre 25.000€

L’Italia sta per entrare nel periodo più stressante dell’anno. Una nuova ricerca commissionata da OnePlus rivela che i 36 giorni compresi tra il 25 novembre e il 31 dicembre rappresentano la “Burnout Season” per il Paese.

Lo studio, condotto da 72Point tra il 24 e il 30 ottobre 2025 su un campione di 2000 adulti italiani, stima che circa 17 milioni di persone si sentiranno mentalmente sovraccariche ed esauste. Questo picco di stress è alimentato da un mix di piani festivi, agende sociali fitte, scadenze lavorative di fine anno e impegni familiari.

Come combattere i giorni più stressanti dell’anno secondo OnePlus

In risposta a questo fenomeno, OnePlus ha annunciato il lancio del suo nuovo smartphone, il OnePlus 15, dotato di nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale pensate per organizzare, semplificare e alleggerire il carico mentale degli utenti.

I dati della ricerca evidenziano un malessere diffuso. Il 31% degli italiani dichiara di percepire un aumento dello stress in questo periodo. Le principali cause sono identificate nelle pressioni sociali e festive (51%) e in quelle lavorative (51%), seguite da pressioni personali (30%) e familiari o legate alla salute (19%).

Questa pressione si traduce in una sensazione di sopraffazione: il 61% degli italiani afferma di sentirsi sopraffatto dal numero di appuntamenti, mentre il 44% teme di arrivare esausto alla fine dell’anno.

Le conseguenze del sovraccarico mentale sono tangibili:

Sfinimento: 2 Gen Z su 10 ammettono di essersi addormentati sui mezzi pubblici, e 1 Millennial su 6 durante una festa o una serata fuori

2 Gen Z su 10 ammettono di essersi addormentati sui mezzi pubblici, e 1 Millennial su 6 durante una festa o una serata fuori Distrazione: Con la mente altrove, uno su cinque (21%) ammette di uscire di casa senza telefono o portafoglio, il 17% di perdere oggetti domestici e il 10% di dimenticare dove ha parcheggiato l’auto

Con la mente altrove, uno su cinque (21%) ammette di uscire di casa senza telefono o portafoglio, il 17% di perdere oggetti domestici e il 10% di dimenticare dove ha parcheggiato l’auto Impatto lavorativo: L’8% ha saltato riunioni o scadenze a causa della disorganizzazione e il 7% ha smarrito documenti importanti, ricevute o biglietti di viaggio

L’8% ha saltato riunioni o scadenze a causa della disorganizzazione e il 7% ha smarrito documenti importanti, ricevute o biglietti di viaggio Benessere e relazioni: La fatica stagionale incide sulle abitudini salutari. Il 22% ricorre più spesso a pasti veloci o poco salutari, il 20% smette di fare attività fisica e il 16% ha perso contatto con amici o familiari. Inoltre, 1 Millennial su 7 (15%) e 1 Gen Z su 8 (13%) dichiarano di sentirsi meno legati emotivamente al partner verso la fine dell’anno

La tecnologia come alleata contro il carico mentale

Per fornire strumenti concreti, OnePlus ha collaborato con la dottoressa Claire Ashley, specialista del burnout. “Il burnout festivo è una realtà moderna“, spiega la dottoressa Ashley. “L’unione tra alte aspettative, infiniti impegni sociali e pressioni lavorative e familiari fa sì che molte persone si sentano sopraffatte“.

Secondo l’esperta, una delle strategie chiave per prevenire il burnout è ridurre il carico mentale, e la tecnologia può giocare un ruolo prezioso. “La tecnologia basata sull’intelligenza artificiale, se usata in modo consapevole, può essere uno strumento potente per alleggerire il carico mentale“, afferma Claire Ashley.

La ricerca conferma questa tendenza: il 45% degli italiani afferma di usare lo smartphone per alleviare lo stress e il 44% degli under 45 vorrebbe un assistente personale per gestire la propria agenda.

Il nuovo OnePlus 15, in lancio il 13 novembre, mira a rispondere a questa esigenza. Grazie al sistema operativo OxygenOS 16, introduce Plus Mind, un sistema che raccoglie e organizza contenuti (articoli, immagini, ecc…) in uno spazio centrale chiamato Mind Space. L’AI raggruppa automaticamente i contenuti correlati e, grazie all’integrazione con Google Gemini, può offrire un’esperienza di ricerca AI personalizzata.

Tra le altre funzioni figurano AI Writer, che aiuta a scrivere, correggere e riassumere testi, e AI Scan, che permette di scansionare una presentazione tramite fotocamera ed elaborarla in PDF. “È come avere un secondo cervello“, ha commentato Celina Shi, Chief Marketing Officer di OnePlus Europe.

I consigli dell’esperta e il concorso “Anti-Burnout”

Oltre agli strumenti tecnologici, la dottoressa Ashley suggerisce cinque strategie pratiche per ridurre lo stress:

Delegare e fare ordine mentale: Condividere le responsabilità ed evitare di essere l’unico “project manager” delle feste, usando anche assistenti AI per la lista delle cose da fare

Condividere le responsabilità ed evitare di essere l’unico “project manager” delle feste, usando anche assistenti AI per la lista delle cose da fare Sostituire il “ riposo spazzatura” con il recupero reale: Dare priorità a sonno adeguato e cibo nutriente anziché a distrazioni passive

“ Dare priorità a sonno adeguato e cibo nutriente anziché a distrazioni passive Esporsi alla luce e muoversi: Trovare momenti per camminare alla luce naturale

Trovare momenti per camminare alla luce naturale Gestire le dinamiche familiari stressanti: Stabilire confini e imparare a dire di no

Stabilire confini e imparare a dire di no Impostare limiti sul lavoro: Riflettere prima di accettare nuovi incarichi

OnePlus ha inoltre lanciato un concorso per vincere una “Anti-Burnout Box” del valore di oltre 25.000€. Il premio include lo smartphone OnePlus 15 (16+512GB) , una gift card Luxury Travel and Hotel da 25.000€, il libro della Dott.ssa Ashley e una mascherina per dormire. Il concorso termina il 13 novembre alle 15:00 CET.

Per partecipare basta inserire il proprio indirizzo email nella sezione dedicata al concorso sul sito ufficiale del brand.