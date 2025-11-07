I riassunti delle notifiche di One UI 8.5 potrebbero avere una fastidiosa limitazione

L’imminente aggiornamento One UI 8.5 promette di portare novità significative al pannello delle impostazioni rapide e alla gestione delle notifiche sui dispositivi Samsung Galaxy compatibili. Oltre ai cambiamenti visivi, l’aggiornamento è destinato a introdurre funzionalità molto attese, come i riassunti delle notifiche in stile iOS e funzioni avanzate di prioritizzazione.

Tuttavia, le ultime indiscrezioni provenienti da una build trapelata di One UI 8.5 suggeriscono che queste novità potrebbero arrivare con compromessi significativi, in particolare per gli utenti multilingue e per i possessori di dispositivi meno recenti.

I riassunti delle notifiche funzioneranno solo in una lingua per volta

Secondo quanto emerso dall’analisi della build, Samsung sta implementando un sistema di riepilogo automatico che analizza la cronologia delle notifiche delle ultime 24 ore per fornire un breve sunto all’utente. Per rassicurare gli utenti sul fronte della privacy, l’elaborazione di questi riassunti avverrà interamente a livello locale sul dispositivo, senza inviare dati a server basati su cloud.

Sebbene l’elaborazione on-device sia un’ottima notizia per la privacy, introduce la prima potenziale limitazione: l’hardware. Questo tipo di operazione richiede una notevole potenza di calcolo per eseguire modelli di intelligenza artificiale (probabilmente multimodali) efficienti. Di conseguenza, è molto probabile che la funzione di riepilogo delle notifiche non sia disponibile sui dispositivi flagship precedenti alla serie Galaxy S23, escludendo di fatto milioni di utenti da una delle feature di punta dell’aggiornamento.

La seconda e forse più fastidiosa limitazione riguarda il supporto linguistico. Le informazioni trapelate confermano un elenco di lingue supportate per i riassunti, che include italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, coreano, giapponese, cinese semplificato e altre ancora. Il problema, però, risiede nel fatto che la funzione sarà in grado di elaborare una sola lingua alla volta: quella impostata come predefinita sullo smartphone.

Questo significa che gli utenti multilingue, che comunicano regolarmente in due o più idiomi, vedranno i riepiloghi generati solo per le notifiche ricevute nella lingua principale del sistema. Qualsiasi notifica in una lingua secondaria verrà probabilmente ignorata dal sistema di riepilogo. Allo stesso modo, anche la funzione di prioritizzazione delle notifiche (ad esempio, per i contatti preferiti) sembra essere soggetta alla stessa restrizione, funzionando, almeno inizialmente, solo con la lingua predefinita.

Rilevamento truffe AI durante le chiamate

Oltre alle novità per le notifiche, nella build di One UI 8.5 sono stati individuati indizi relativi a una funzione di rilevamento delle truffe AI durante le chiamate. Alcune stringhe di codice menzionano un “Rilevamento vocale sospetto” che, utilizzando la “tecnologia KT AI“, analizza la voce dell’interlocutore per avvisare l’utente se suona simile a una voce potenzialmente fraudolenta o alterata.

Il riferimento a “KT” (probabilmente Korean Telecom) suggerisce fortemente che anche questa funzione, simile a quelle già viste sui dispositivi Google Pixel negli USA, possa essere limitata inizialmente al mercato coreano o alla sola lingua coreana. Al momento, non è ovviamente possibile confermare se e quando queste funzionalità di sicurezza saranno disponibili per gli utenti a livello globale.