Le migliori lavapavimenti Dreame sono in sconto per il Black Friday!

Il Black Friday di Dreame mette al centro l’utente, con sconti assurdi che ti permettono di risparmiare parecchio sul meglio della tecnologia del brand. In questo caso ci siamo concentrati sulle lavapavimenti della compagnia: si tratta di modelli appartenenti a varie fasce di prezzo ma tutti con un unico obiettivo, ossia fornire una cura totale dei pavimenti ed una pulizia profonda.

Il Black Friday di Dreame vede le lavapavimenti top a prezzi super convenienti: ecco le migliori occasioni

I modelli che trovate di seguito rappresentano alcune delle occasioni più interessanti di Dreame per il Black Friday: le promozioni saranno attive dal 20 novembre e dureranno per tutto il mese.

Le differenze principali tra questi dispositivi risiedono nella potenza di aspirazione, nell’uso del calore durante il lavaggio dei pavimenti, nei sistemi di pulizia dei bordi e nelle funzioni di auto-manutenzione. Non resta che dare un’occhiata e scoprire quale lavapavimenti Dreame è più adatta alle tue esigenze.

Dreame H15 Pro Heat

L’aspirapolvere e lavapavimenti Dreame H15 Pro Heat è la soluzione definitiva per la pulizia igienica che sfrutta il potere del calore. La caratteristica distintiva è la tecnologia ThermoRinse, che utilizza acqua calda a 85 °C direttamente sul pavimento, sciogliendo grasso ostinato e macchie di olio con tripla efficienza.

Dotato di un’aspirazione potente da 22.000 Pa, integra il braccio robotico GapFree AI DescendReach per una pulizia dei bordi su tre lati che raggiunge ogni angolo.

L’intelligenza artificiale non si ferma qui: il sensore RGB, 5 volte più sensibile, rileva lo sporco per regolare automaticamente l’aspirazione e ottimizzare le impostazioni. Dopo l’uso, l’auto-pulizia ThermoTub a 100 °C garantisce una spazzola completamente igienizzata, seguita da un’asciugatura a 90 °C in soli 5 minuti.

Il prezzo di H15 Pro Heat scende a 499€ in occasione del Black Friday.

Dreame H12 Pro FlexReach

Progettato per la massima maneggevolezza e per raggiungere ogni spazio nascosto, Dreame H12 Pro FlexReach eccelle per la sua flessibilità. L’innovativo design piatto a 180° permette all’aspirapolvere di reclinarsi completamente per pulire sotto letti e divani, mantenendo un’aspirazione costante di 18.000 PA per sporco bagnato e asciutto.

Dopo la pulizia, la funzione di auto-manutenzione è rapidissima: l’asciugatura ad aria calda a 90 °C impiega solo 5 minuti, prevenendo la formazione di cattivi odori e batteri. Il raschietto flessibile TangleCut assicura zero grovigli di peli e capelli, garantendo una pulizia ininterrotta e una spazzola sempre morbida e pronta per la sessione successiva.

H12 Pro FlexReach è imperdibile a 229€: un’occasione d’oro per mettere le mani su una soluzione ad alte performance, senza spendere una fortuna.

Dreame H15 Mix

Dreame H15 Mix è la lavapavimenti multifunzione 7-in-1 ideale per chi cerca la massima versatilità e potenza in un unico dispositivo. Questo modello rivoluziona la pulizia dei bordi grazie al braccio robotico GapFree AI DescendReach che assicura una copertura su tre lati, riducendo lo spazio non pulito fino a 0 mm.

Vanta un’impressionante aspirazione fino a 23.000 PA ed è equipaggiato con il raschietto flessibile TangleCut 2.0, che elimina i grovigli di capelli e peli di animali domestici con efficacia.

La manutenzione è automatizzata e igienica: il sistema ThermoTub lava la spazzola a 100 °C e la asciuga a 90 °C in soli 5 minuti. Con un’autonomia che raggiunge i 75 minuti in modalità aspirazione e il dosaggio intelligente del detergente, H15 Mix è progettato per dominare lo sporco su ogni superficie.

Vista la sua natura multifunzione, Dreame H15 Mix è un prodotto più costoso ma con le offerte di novembre costa 619€ (anziché 899€).

Dreame H14 Pro

La lavapavimenti Wet & Dry Dreame H14 Pro combina prestazioni di punta con un design ergonomico intelligente, offrendo una potenza di aspirazione di 18.000 PA per eliminare efficacemente sporco liquido e secco.

Grazie al suo design piatto a 180°, H14 Pro può eliminare lo sporco sotto mobili bassi e divani, con il corpo che si inserisce in spazi di appena 14 cm di altezza. Per una pulizia meticolosa dei pavimenti, include il dosaggio intelligente del detergente.

La manutenzione è efficiente anche per questo modello: il sistema lava la spazzola a 60 °C per sciogliere lo sporco ostinato e la asciuga con aria calda a 60 °C, offrendo una modalità rapida da 5 minuti o una silenziosa da un’ora. Inoltre, un sistema di filtrazione unico separa i rifiuti solidi da quelli liquidi per uno smaltimento semplificato.

Il modello H14 Pro è un’altra soluzione dal prezzo accessibile, ma senza rinunce: il prezzo scende a 299€ per il periodo promozionale del venerdì nero, anche in questo caso su Amazon e con i vantaggi della spedizione Prime.

