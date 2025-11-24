Trova il mini PC giusto per te: NiPoGi fino al 45% in meno, con le offerte Black Friday

Siamo nel bel mezzo della settimana del Black Friday e le offerte si fanno sempre più intense. Tra le occasioni imperdibili troviamo i mini PC NiPoGi – specialmente il modello G1 – con sconti anche fino al 45%. Robusti, compatti e dotati di specifiche che li avvicinano ai rivali desktop: ormai la scena dei mini PC non ha nulla da invidiare alle classiche postazioni, anzi sempre più utenti cercano soluzioni salvaspazio ad alte performance!

Scattano le offerte Black Friday NiPoGi: ecco i migliori mini PC da acquistare su Amazon

Le offerte NiPoGi in occasione della Settimana del Black Friday di Amazon hanno una durata limitata: un modello sarà in promo solo fino al 2 dicembre mentre negli altri due casi è possibile approfittare del prezzo scontato fino al 28 dicembre. Viene da sé quale dei mini PC rappresenti l’occasione più ghiotta!

NiPoGi G1

Crediti: NiPoGi

E infatti partiamo proprio da lui, NiPoGi G1, la stella del Black Friday: il mini PC scende a 671€ con doppio sconto. Il terminale è in offerta lampo ma per ottenere il prezzo indicato è necessario riscattare il codice “KYLHPLIV“: la promo termina il 2 dicembre, quindi approfittatene quanto prima!

Il motivo del nostro consiglio è presto detto: questo mini PC è una vera bomba di potenza. Il cuore dell’esperienza è il processore AMD Ryzen 9 8945HS, accompagnato da 32 GB di RAM DDR5 (16 + 16 GB) e 1 TB di storage SSD. È possibile espandere le memorie fino a 96 GB e 4 TB, per un livello di personalizzazione elevato.

La grafica è affidata alla scheda Radeon 780M mentre il supporto a tre display (HDMI 2.0, USB-C e DP 2.0) permette di ottenere il massimo a livello di produttività.

Abbiamo a che fare con un mini PC di fascia alta, adatto non solo a studio, lavoro e intrattenimento, ma anche al gaming. Il WiFi 6E permette una connettività stabile e fluida, il tutto in dimensioni compatte e con un look elegante. La porta USB 4.0 offre il trasferimento dati ultraveloce a 40 Gbps, una chicca da non sottovalutare.

NiPoGi H2

Crediti: NiPoGi

Il mini PC NiPoGi H2 rappresenta la scelta di mezzo grazie alle performance al top ad un prezzo scontato del 45%. Il terminale è in offerta lampo ed è possibile riscattare un buono sconto spuntando l’apposita voce presente nella pagina del prodotto; inoltre c’è anche il coupon “NNUHJKC7” che fa scendere il prezzo finale a 491€!

Anche in questo caso stile, dimensioni e prestazioni non fanno una piega: il dispositivo è dotato di una scocca metallica minimale ma che non rinuncia ad un tocco di eleganza; il formato compatto lo rendono un alleato prezioso per mantenere l’ordine sulla scrivania.

Le performance sono affidate al processore Ιntel Core i7-13620H con 32 GB di RAM DDR4 (16 + 16 GB) e archiviazione SSD da 1 TB. Se state cercando un PC adatto al multitasking e alla produttività, allora il modello H2 è sicuramente all’altezza del compito.

Tra le altre caratteristiche troviamo WiFi 6 e Bluetooth 5.2, una scheda Intel UHD Graphics di 13° Gen, il supporto a tre display contemporaneamente e un sistema di raffreddamento silenzioso ad alta velocità.

NiPoGi AM06Pro

Crediti: NiPoGi

La nostra panoramica dei migliori mini PC del brand in sconto per il Black Friday si conclude con NiPoGi AM06Pro. Questa è la scelta adatta a che punta al risparmio: il terminale è in promozione a 322€ e nel caso in cui la promo dovesse terminare sarà possibile riscattare il codice “JCF3S8VW” fino al 28 dicembre.

Ottimo per produttività e intrattenimento, il mini PC è mosso dal processore АMD Ryzen 7 5825U ed arriva con memorie RAM DDR4 da 32 GB e SSD da 512 GB. Non mancano WiFi e Bluetooth 5.2, così come il supporto a 3 display e il raffreddamento tramite ventola. La scelta adatta per chi cerca prestazioni e stabilità, con un occhio al prezzo.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.