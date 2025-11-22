Sembra un iPhone 17 Pro ma ha una fotocamera da 108 megapixel e Android 16

Il confine tra ispirazione e imitazione è spesso sottile nel mondo della tecnologia mobile, e il nuovo nubia V80 Pro sembra voler camminare esattamente su quella linea.

Dopo il debutto di nubia V80 all’inizio del mese, il brand ha ufficializzato, partendo dal mercato messicano, la variante “Pro”. Se a una prima occhiata distratta il dispositivo potrebbe essere scambiato per un top di gamma da oltre mille euro lanciato lo scorso settembre, la scheda tecnica racconta una storia di compromessi intelligenti e specifiche mirate alla fascia economica.

nubia V80 Pro ha un design familiare ma costa poco

Il nubia V80 Pro sfoggia un retro che è praticamente indistinguibile da quello di iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max.

I designer di nubia hanno replicato meticolosamente il linguaggio visivo di Cupertino: dalla disposizione triangolare dei sensori all’interno del modulo fotografico, fino alla sporgenza stessa delle fotocamere – il cosiddetto “camera plateau” – che riprende le linee morbide e rialzate viste sui dispositivi della Mela. Persino il posizionamento del flash LED è stato calcolato per combaciare con l’estetica del rivale statunitense.

Tuttavia, le similitudini si fermano alla scocca e alle dimensioni, con il dispositivo che misura 166 x 79 x 7,7 mm e mantiene un peso contenuto di 195 grammi, risultando sorprendentemente sottile e leggero rispetto agli ultimi iPhone Pro.

Mentre l’esterno urla “premium”, l’interno ci riporta con i piedi per terra, posizionando il V80 Pro nella fascia entry-level o al massimo medio-bassa. Il fronte del dispositivo è dominato da un pannello da 6,75 pollici con una risoluzione piuttosto atipica di 900×1940 pixel. Nonostante la risoluzione non sia FullHD+, nubia ha integrato un refresh rate a 120Hz, garantendo quella fluidità nelle animazioni che gli utenti ormai si aspettano anche dai dispositivi più economici.

Sotto il cofano, non troviamo i potenti chip in silicio di Apple, bensì una soluzione molto più modesta:

Processore: Unisoc T7280

Unisoc T7280 RAM: 8 GB

8 GB Archiviazione: 256 GB (espandibile)

256 GB (espandibile) Connettività: Solo 4G (manca il supporto al 5G)

La scelta di un processore Unisoc e l’assenza del modem 5G sono chiari indicatori della natura budget del telefono. Tuttavia, la presenza di 8GB di RAM e 256GB di storage offre un margine di manovra più che sufficiente per l’utente medio che non ha esigenze di gaming spinto.

Il modulo fotografico posteriore, che tanto ricorda quello di iPhone, ospita una configurazione tecnica interessante ma, per certi versi, ingannevole. Il protagonista assoluto è il sensore principale da 108 MP, un aggiornamento significativo rispetto al modello V80 standard. Questa risoluzione elevata dovrebbe garantire scatti sufficientemente dettagliati e capacità di zoom digitale tramite crop sul sensore.

Tuttavia, le altre due lenti che completano il “triangolo” sono quasi puramente decorative. Troviamo infatti una fotocamera da 2 MP (probabilmente per la profondità o macro) e una non meglio specificata “AI camera”. È evidente che lo scopo di questi sensori secondari sia più estetico per mantenere il look a tre lenti che funzionale. Per i selfie, il dispositivo si affida a una fotocamera frontale da 16 MP.

Un punto di forza inaspettato è il software. Il nubia V80 Pro viene lanciato con Android 16 preinstallato, posizionandosi avanti rispetto a molti concorrenti che ancora arrancano su versioni precedenti del sistema operativo di Google.

A supportare il tutto c’è una batteria da 5.000 mAh, uno standard per il settore che, combinato con la risoluzione contenuta del display e il processore poco energivoro, dovrebbe garantire un’autonomia eccellente. Da notare anche il mantenimento del jack audio da 3,5 mm, una caratteristica ormai estinta sui flagship ma molto amata nella fascia media.

Disponibilità

Attualmente, il nubia V80 Pro è apparso nei listini messicani con una disponibilità prevista per dicembre. Sebbene il prezzo non sia stato ancora rivelato, le specifiche suggeriscono un costo aggressivo.

Analizzando la scheda tecnica, il dispositivo appare quasi identico allo ZTE Blade V80 Design, differenziandosi quasi esclusivamente per la fotocamera principale più risoluta.

Non sappiamo se questo smartphone verrà lanciato anche in Italia ma, nel caso lo fosse, sareste interessati?