nubia V80 scimmiotta iPhone, ma costa meno di 100€

Il produttore cinese ha lanciato un nuovo budget phone ma per ora si tratta di un dispositivo destinato solo ad un numero limitato di mercati asiatici. Tuttavia abbiamo a che fare con un telefono che potrebbe ingolosire visto il connubio tra stile e prezzo super accessibile. Ecco tutti i dettagli di nubia V80 Design in attesa di saperne di più su un possibile lancio esteso ad altri Paesi.

nubia V80 Design: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: nubia

Lo stile di nubia V80 Design scimmiotta Cupertino, ispirandosi all’estetica dei due modelli di punta Pro e Pro Max: c’è un trittico di sensori disposti “a triangolo”, all’interno di un modulo rettangolare che occupa la parte superiore della scocca.

Il telefono è dotato di uno schermo LCD da 6,75″ di diagonale a 120 Hz e con una luminosità fino a 1.000 nit. Tra le varie specifiche troviamo una batteria da 5.000 mAh e il chipset Unisoc T7280; la connettività è solo 4G LTE mentre a dispetto dell’estetica ci sarebbe una doppia fotocamera posteriore (da 50 MP con un sensore di profondità).

Il prezzo di nubia V80 Design parte da soli 84€ al cambio attuale: tuttavia, come anticipato in apertura, si tratta di un modello limitato solo ad alcuni Paesi asiatici (come Filippine e Malesia).

Tuttavia il budget phone è stato annunciato insieme a nubia Air, presentato anche da noi e attualmente in sconto a 198€. Magari anche il modello V80 potrebbe trovare spazio in Europa in un secondo momento, come entry level per il marchio.

nubia V80 Design – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 166 x 79 x 7,7 mm, 191 grammi

Colorazioni: Midnight Black, Pale Amber, Celadon Cyan, Peach Fuzz

Certificazione: IP64

Display: Flat LCD da 6,75″ HD (1.920 x 900 pixel), refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco fino a 1.000 nit

Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC: Unisoc T7280, 12 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 2,2 GHz – Cortex A75 6 x 1,8 GHz – Cortex A55

GPU: Mali-G57 MP1

RAM: 4/8 GB LPDDR4X

Storage: 256 GB non espandibile

Batteria: 5.000 mAh

Ricarica: 22.5W, inversa 10W

Fotocamera: doppia 50 + 2 MP con profondità di campo

Selfie camera: 16 MP

Connettività e altro: Dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, tasto AI, mini jack 3,5 mm

Sistema operativo: Android 16

