nubia Fold e Flip 3 nelle prime immagini: ecco i nuovi rivali di Galaxy Z Fold e Z Flip

Dopo un inizio timido, ora gli smartphone pieghevoli sono stati completamente sdoganati e tutti i principali brand cinesi hanno una o più soluzioni. Nel caso di nubia Flip 3 ci troviamo alle prese con il prossimo modello a conchiglia del brand.

Ma la vera novità svelata da evleaks è nubia Fold, ossia il primo smartphone pieghevole in formato libro dell’azienda. Un passo avanti importante dato che le prime indiscrezioni sulla sua esistenza risalgono ad un paio di anni fa.

I pieghevoli di nubia raddoppiano: in arrivo Fold e Flip 3, eccoli nelle immagini di evleaks

Crediti: evleaks (X)

Nonostante le voci di corridoio intorno ad un modello Fold – come parte della serie principale Z – abbiamo avuto due flip phone e nient’altro. A quanto pare ora i tempi sono maturi per il debutto di un pieghevole in versione libro, in modo da poter rivaleggiare anche con la gamma Galaxy Z Fold.

L’insider evleaks ha pubblicato le prime immagini leak di nubia Fold: i render mostrano un ampio schermo pieghevole e un retro caratterizzato da un modulo fotografico rettangolare. All’interno di quest’ultimo trova spazio la tripla fotocamera con imaging Neovision e il flash LED ad anello.

Crediti: evleaks (X)

Le altre immagini anticipano il design di nubia Flip 3: il pieghevole a conchiglia cambia nuovo look rispetto al modulo circolare del primo capitolo e al piccolo display esterno di Flip 2. In questo caso abbiamo uno stile più in linea con i trend attuali, ossia un ampio schermo posteriore che copre completamente la superficie e ingloba la doppia fotocamera.

Purtroppo non ci sono dettagli sulle specifiche. Comunque visti i precedenti flip phone possiamo aspettarci un modello economico intorno ai 500€, con caratteristiche di fascia media. Questo a meno che nubia non decida di salire di livello e proporre un top di gamma.

In merito al modello Fold non abbiamo indizi e non è chiaro se sarà un dispositivo top oppure mid-range. Il lancio non dovrebbe essere molto lontano: il predecessore è stato annunciato a gennaio di quest’anno per poi fare capolino da noi al MWC. Probabilmente anche i nuovi modelli seguiranno questo scherma, quindi restiamo in attesa di novità.