Nothing si prepara a sorprendere i fan, in arrivo un nuovo smartphone “shiny”

Dopo aver lanciato il Community Edition Project per il Nothing Phone (3a) all’inizio di quest’anno, l’azienda guidata da Carl Pei sembra pronta a svelare il frutto di mesi di collaborazione con i suoi utenti più fedeli.

Un teaser “cromatico” che accende la curiosità

Crediti: Nothing

Nella giornata di ieri, la pagina della community di Nothing è stata animata dalla pubblicazione di un teaser criptico ma evocativo. L’immagine ritrae una versione “shiny” del noto Pokémon Arcanine. Per chi non fosse avvezzo alle dinamiche del mondo Pokémon, la variante “shiny” (o cromatica) rappresenta una versione estremamente rara e dal colore diverso rispetto all’originale.

Questa scelta comunicativa non è casuale. Il brand aveva già utilizzato immagini a tema Pokémon per accompagnare il lancio del Phone (3a) standard, e il ritorno di questa iconografia suggerisce in modo inequivocabile l’arrivo della tanto attesa Nothing Phone (3a) Community Edition. L’immagine nasconde anche un dettaglio fondamentale: i nomi dei vincitori del progetto, ovvero Emre, Louis, Ambrogio, Jad e Sushruta.

Un progetto di co-creazione totale

L’iniziativa, annunciata originariamente a marzo 2025, rappresenta un esperimento audace nel settore tech. Nothing non si è limitata a chiedere ai fan un parere sui colori, ma ha aperto una vera e propria competizione di design divisa in quattro fasi cruciali:

Design dell’hardware: L’aspetto esteriore del telefono

L’aspetto esteriore del telefono Design degli sfondi: L’estetica software

L’estetica software Packaging: L’esperienza di unboxing

L’esperienza di unboxing Campagna marketing: Il modo in cui il prodotto viene presentato al mondo

Tra il 26 marzo e il 23 aprile, gli utenti hanno inviato le loro idee, e i vincitori, annunciati a maggio, hanno lavorato a stretto contatto con il team di Londra per trasformare i concept in realtà. Questo non è il primo esperimento del genere: l’azienda aveva già testato il terreno con il Nothing Phone (2a) Plus Community Edition, ma con il Phone (3a) il livello di integrazione sembra decisamente superiore.

Cosa aspettarsi?

Se l’estetica sarà qualcosa di mai visto e probabilmente scintillante o iridescente, le specifiche tecniche dovrebbero ricalcare fedelmente quelle del modello base lanciato lo scorso marzo.

Il Nothing Phone (3a) Community Edition dovrebbe quindi confermare la solida scheda tecnica che ha decretato il successo della versione standard. Sotto la scocca troveremo verosimilmente il processore Snapdragon 7s Gen 3, accompagnato da configurazioni di memoria che arrivano fino a 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno.

Il comparto multimediale dovrebbe rimanere invariato, con un display AMOLED da 6,7 pollici capace di un refresh rate a 120Hz, ideale per valorizzare le nuove animazioni introdotte con il recente rollout di Nothing OS 4.0, che ha portato anche una modalità Extra Dark migliorata.

Per quanto riguarda la fotografia, ci si aspetta la conferma del modulo a tripla fotocamera posteriore: due sensori da 50 megapixel affiancati da un grandangolare da 8 megapixel. Frontalmente, i selfie saranno gestiti da un sensore da 32 megapixel. A chiudere il cerchio, una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 50W.

Recenti avvistamenti sul sito dell’ente di certificazione BIS suggeriscono che anche un ipotetico Nothing Phone (4a) potrebbe presto fare il suo debutto, segnalando che il ciclo di innovazione a Londra corre veloce.