NO IVA MediaWorld: sconti assurdi su tantissimi prodotti, solo per il week end!

Il periodo del Black Friday è arrivato e in questo primo momento di frenesia ecco fare capolino il NO IVA di MediaWorld. Come di consueto l’iniziativa permette lo scorporo dell’IVA, con la possibilità di risparmiare un bel po’ su tantissimi prodotti differenti: smartphone, auricolari, computer, TV, elettrodomestici e quant’altro.

Ma devi approfittarne ora perché si tratta di un’occasione limitata solo a questo week end: il periodo promozionale va dal 21 al 23 novembre, quindi è disponibile per una manciata di giorni.

Il NO IVA MediaWorld è tornato e sfida le offerte Black Friday di Amazon

Crediti: MediaWorld

Come anticipato anche poco sopra, il NO IVA MediaWorld è una delle promozioni più interessanti di sempre: stavolta arriva per mettere i bastoni tra le ruote ad Amazon e AliExpress, dato che entrambi gli store sono nel vivo delle iniziative per il Black Friday.

Per partecipare al NO IVA è necessario far parte di MediaWorld Club: si tratta del programma fedeltà dello shop è l’iscrizione e gratuita – tramite questo link. Una volta entrato nel club potrai accedere alla promo: questa prevede uno sconto del 18,04% per una spesa minima di 199€. In caso di notebook, convertibili, PC, monitor e stampanti la spesa minima sale a 299€. Quindi, ricapitolando:

iscrivi per richiedere la carta MediaWorld Club;

scegli i prodotti che ti interessano per una spesa minima di 199€ (o 299€ per alcune categorie);

goditi lo sconto del 18,04% al checkout.

Per tutti i dettagli e il regolamento completo della promo, dai un’occhiata alla pagina dedicata. Se invece preferisci entrare nel vivo degli sconto ecco tutte le offerte: è possibile filtrare i prodotti per brand e categoria, in modo da trovare quello che serve in un lampo. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

NO IVA MediaWorld | Novembre 2025 Fino al 23 novembre, sconto al carrello del 18,04% valido su tantissimi prodotti, ma solo per i possessori della carta MEDIAWORLD CLUB! More Less 18,04%

