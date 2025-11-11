Nintendo Switch Lite lascia senza parole a 101€! | Singles Day AliExpress

Mentre Switch 2 è disponibile a circa 370€, anche la versione più piccola della serie scende ad un prezzo assurdo. Nintendo Switch Lite supera di poco i 100€ e diventa la console portatile definitiva per tutti gli appassionati della grande N: una prezzo di ingresso assurdo per provare un’intera generazione di giochi con una spesa minima.

La console portatile definitiva? È Nintendo Switch Lite, ora a 101€ grazie alla doppia promo di AliExpress

Crediti: Nintendo

Il prezzo di Nintendo Switch Lite crolla a soli 101€ grazie al coupon “SDGIZDEAL20” e all’extra sconto di 9€ pagando con PayPal. La console è spedita dall’Europa ed è disponibile in varie colorazioni; la promozione di PayPal è attiva solo nella giornata dell’11 novembre, quindi si tratta di un’offerta da cogliere al volo.

Segnaliamo che il dispositivo è in versione Giapponese o Honk Kong (viene spedita casualmente una delle due varianti) ma è presente la lingua italiana e non ci sono differenze in termini di softwar o di compatibilità. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Nintendo Switch Lite | AliExpress Spedizione dall'EUROPA Gratis 18€ DI SCONTO EXTRA PAGANDO CON PAYPAL (solo 11 novembre) Promo PayPal già inclusa nel prezzo More Less 101,43€

La Nintendo Switch Lite è una console compatta e leggera interamente dedicata al gioco portatile, ideale per chi ama giocare in mobilità, in viaggio o ovunque si trovi. Si caratterizza per un elegante design unibody con comandi integrati, inclusa una croce direzionale per una maggiore precisione.

Dispone di uno schermo LCD da 5,5″ con risoluzione HD (1.280 x 720p) ed è compatibile con tutti i giochi per Switch che supportano la modalità portatile. Le sue dimensioni ridotte e il peso di soli 275 grammi la rendono estremamente facile da trasportare. Include 32 GB di memoria interna, espandibile tramite schede microSDHC o microSDXC. La console non si collega alla TV e non include i Joy-Con staccabili, offrendo un’esperienza di gioco portatile a un prezzo accessibile.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.