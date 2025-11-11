Nintendo Switch 2 è imperdibile a 373€! | Singles Day AliExpress

Le offerte di AliExpress per il Singles Day sono arrivate: tra le occasioni imperdibili troviamo la Nintendo Switch 2 al miglior prezzo, con tanto di Mario Kart World incluso. Approfittane ora, con tanto di spedizione gratis dall’Europa!

Singles Day AliExpress: Nintendo Switch 2 scende a un prezzo assurdo con spedizione dall’Europa

Crediti: Nintendo

Il prezzo finale di Nintendo Switch 2 scende a soli 373€ su AliExpress: basta riscattare il codice sconto SDGIZDEAL60 e pagare con PayPal. Inoltre è presente la spedizione gratis direttamente dall’Europa!

La Nintendo Switch 2 mantiene il design ibrido, ma con un hardware potenziato. Presenta un display LCD Full HD da 7,9″ e un chip NVIDIA personalizzato, che abilita tecnologie come il DLSS e il Ray Tracing, permettendo l’output 4K in modalità TV. I nuovi Joy-Con 2 sono magnetici, offrono una presa ancora più salda, e la console include una memoria interna di 256 GB (UFS).

