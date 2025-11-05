Nintendo Store sbarca su Android e iOS: l’app ufficiale per notizie e acquisti

La casa di Super Mario ha annunciato una novità che sarà molto gradita agli appassionati, specialmente agli utenti della prima Switch. L’applicazione ufficiale Nintendo Store è sbarcata a sorpresa su Android e iOS: è già disponibile al download e permette di accedere al catalogo di giochi e altre funzionalità utili.

Scarica l’app Nintendo Store, ora disponibile su Android e iOS con offerte, notizie e altro ancora

Crediti: Nintendo

Il funzionamento di Nintendo Store è semplicissimo: l’applicazione permette di effettuare il login con il proprio account Nintendo, in modo da gestire acquisti e download direttamente dal proprio smartphone. Nella pagina principale ci sono i link per giochi fisici e digitali, DLC e accessori; inoltre c’è anche uno spazio dedicato ai “Premi My Nintendo” per scoprire tutti i premi che è possibile riscattare tramite i punti.

Molto interessante la sezione dedicata alle Offerte, seguita da quella con una selezione di “Giochi a meno 20€”. Chi possiede la prima Nintendo Switch conosce benissimo lo strazio di navigare all’interno dello store, quindi l’app per smartphone rende l’esperienza meno drammatica.

L’applicazione contiene una sezione per effettuare ricerche e anche quella con le ultime Notizie relative alle uscite della grande N. La panoramica si conclude con la Wishlist e la Pagina Utente; in quest’ultima è possibile accedere alle impostazioni e funzioni come le Attività di gioco, con il numero di ore passata quotidianamente su ciascun titolo.

Nintendo Store è disponibile al download sia per iOS (tramite l’App Store) che su Android (nel Play Store di Google).