Moto G76 5G per la prima volta su Geekbench, ma forse sappiamo già tutto

Motorola si prepara al debutto di un nuovo medio gamma, avvistato su Geekbench nelle scorse ore. I primi benchmark di Moto G76 5G – questa la presunta identità del telefono – svelano una parte delle specifiche. Tuttavia potrebbe trattarsi di uno smartphone già visto in un altro Paese e quindi un modello conosciuto.
Moto G76 5G compare nei primi benchmark: cosa aspettarsi dal prossimo medio gamma della serie
Il nuovo Motorola è spuntato su Geekbench con la sigla XT2537-4: il device ha totalizzato 1.018 punti in single-core e 2.893 punti in multi-core, con 8 GB di RAM e Android 16 lato software. A muovere il tutto, lo Snapdragon 6s Gen 4, SoC di Qualcomm dedicato alla fascia media e dotato di una frequenza massima di 2,4 GHz.
Secondo un noto insider il dispositivo in questione sarebbe Moto G76 5G, prossima aggiunta alla serie. Le indiscrezioni non finirebbero qui: sempre stando alle parole del leaker, il telefono altro non sarebbe che un rebrand occidentale di Moto G100s, lanciato in Cina proprio di recente.
Di seguito trovate una panoramica delle specifiche: se l’ipotesi rebrand verrà confermata allora questa sarà la scheda tecnica di G76 5G. Il precedessore di quest’ultimo è stato presentato anche da noi e nei mesi passati sono stati annunciati Moto G86, G86 Power e G56. Quindi c’è un’alta probabilità che il nuovo modello arrivi alle nostre latitudini.
- Dimensioni e peso: 166,23 x 76,50 x 8,6 mm, 210 grammi
- Colorazioni: Ocean Blue, Meteor Black
- Certificazione: IP64
- Display: Flat LCD da 6,72″ Full HD (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco fino a 1.050 nit
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale
- Raffreddamento passivo
- SoC: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 4 x 2,4 GHz – Cortex-A78
- 4 x 1,8 GHz – Cortex-A55
- GPU: Adreno 810
- RAM: 8 GB
- Storage: 128/256 GB
- Batteria: 7.000 mAh
- Ricarica: 30W
- Fotocamera: doppia 50 + 8 MP (f/1.88-2.2) con LYT-600 e ultra-wide 118°
- Selfie camera: 8 MP (f/2.2)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C
- Sistema operativo: Android 16 con Hello UI