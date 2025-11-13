Moto G76 5G per la prima volta su Geekbench, ma forse sappiamo già tutto

Motorola si prepara al debutto di un nuovo medio gamma, avvistato su Geekbench nelle scorse ore. I primi benchmark di Moto G76 5G – questa la presunta identità del telefono – svelano una parte delle specifiche. Tuttavia potrebbe trattarsi di uno smartphone già visto in un altro Paese e quindi un modello conosciuto.

Moto G76 5G compare nei primi benchmark: cosa aspettarsi dal prossimo medio gamma della serie

Moto G100s – Crediti: Motorola

Il nuovo Motorola è spuntato su Geekbench con la sigla XT2537-4: il device ha totalizzato 1.018 punti in single-core e 2.893 punti in multi-core, con 8 GB di RAM e Android 16 lato software. A muovere il tutto, lo Snapdragon 6s Gen 4, SoC di Qualcomm dedicato alla fascia media e dotato di una frequenza massima di 2,4 GHz.

Secondo un noto insider il dispositivo in questione sarebbe Moto G76 5G, prossima aggiunta alla serie. Le indiscrezioni non finirebbero qui: sempre stando alle parole del leaker, il telefono altro non sarebbe che un rebrand occidentale di Moto G100s, lanciato in Cina proprio di recente.

Di seguito trovate una panoramica delle specifiche: se l’ipotesi rebrand verrà confermata allora questa sarà la scheda tecnica di G76 5G. Il precedessore di quest’ultimo è stato presentato anche da noi e nei mesi passati sono stati annunciati Moto G86, G86 Power e G56. Quindi c’è un’alta probabilità che il nuovo modello arrivi alle nostre latitudini.