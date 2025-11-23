Sta per arrivare la nuova versione dell’unico altro smartphone con pennino

Alcune nicchie di mercato sembrano resistere alle mode passeggere, mantenendo uno zoccolo duro di utenza fedele. Tra queste, quella degli smartphone dotati di pennino integrato rappresenta un’eccezione affascinante, storicamente dominata dai dispositivi ultra-premium di Samsung e dai medio gamma Motorola.

Tuttavia, per chi cerca un’alternativa più accessibile senza rinunciare alla comodità della stilo, le opzioni sono estremamente limitate. In questo contesto si inserisce l’azienda americana, che sembra ormai prossima al lancio del nuovo Moto G Stylus 2026.

Moto G Stylus 2026: ecco le prime immagini

Crediti: XpertPick

Nonostante l’azienda non abbia fatto alcuna menzione di questo dispositivo durante la recente presentazione dei modelli 2026, avvenuta all’inizio del mese, nuove evidenze suggeriscono che il progetto sia in fase avanzata di sviluppo. Alcuni mesi fa erano emersi i primi indizi, ma solo ora, grazie al lavoro di alcuni leaker e in particolare alle immagini diffuse da Sudhanshu Ambhore, possiamo osservare le prime foto dal vivo di quello che si candida a essere l’unico rivale economico degli smartphone Ultra di Samsung.

Dalle immagini trapelate emerge una chiara strategia di continuità da parte di Motorola. Il Moto G Stylus 2026 non sembra voler stravolgere l’estetica del suo predecessore, optando piuttosto per un affinamento delle linee esistenti. Le modifiche visibili sono minime e si concentrano principalmente sul retro del dispositivo.

Il modulo fotografico è stato ridisegnato per integrarsi in maniera più fluida con la scocca posteriore, offrendo un impatto visivo più pulito e moderno. Per il resto, il design appare molto simile agli altri dispositivi della famiglia Motorola previsti per il 2026: un display piatto sulla parte frontale, ideale per l’uso del pennino poiché evita le distorsioni ai bordi tipiche degli schermi curvi, e un retro essenziale, interrotto solo dal logo aziendale e dal comparto fotocamere.

Sebbene non siano ancora state confermate le specifiche tecniche definitive, per comprendere il posizionamento di questo smartphone è utile analizzare la base di partenza offerta dal modello 2025. Il dispositivo attuale si colloca saldamente nella fascia media, equipaggiato con un chipset Snapdragon 6s Gen 3 e un ampio display da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Un punto di forza che presumibilmente verrà mantenuto o migliorato è il comparto energetico, che attualmente vanta una batteria da 5.000 mAh supportata da una ricarica cablata a 68W e wireless a 15W. La speranza degli utenti è che la versione 2026 possa introdurre un processore di nuova generazione, garantendo così prestazioni superiori necessarie per gestire al meglio le funzionalità software legate alla produttività.

Dubbi sulla disponibilità e del supporto software

Tuttavia, esiste un aspetto critico che potrebbe frenare l’entusiasmo attorno a questo lancio: la disponibilità in Italia, storicamente mancante per questa linea di prodotti Motorola, e il supporto software nel lungo periodo.

Il modello Moto G Stylus 2025, ad esempio, offre solamente due anni di aggiornamenti garantiti. Si tratta di una politica che rischia di apparire obsoleta se confrontata con quella dei diretti concorrenti. Samsung, con i suoi dispositivi di fascia media come i Galaxy A36 e A56, ha alzato notevolmente l’asticella, promettendo un impegno fino a sei aggiornamenti principali del sistema operativo.

Secondo i più recenti rumor, Motorola avrebbe anche sfidato l’Europa opponendosi alla politica di garanzia degli aggiornamenti per almeno 5 anni consecutivi. Abbiamo contattato l’azienda a riguardo, trovate la risposta ufficiale all’interno dell’articolo dedicato a queste voci di corridoio.