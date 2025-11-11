Motorola edge 70 Ultra appare su Geekbench con un processore ancora non presentato

Un dispositivo Motorola, identificato dal codice XT2603-1, ha fatto la sua comparsa sulla nota piattaforma Geekbench, svelando al mondo le prime prestazioni concrete del chipset che, con ogni probabilità, alimenterà la prossima generazione di smartphone di fascia alta: il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5.

Motorola edge 70 Ultra: ecco le specifiche trapelate

Crediti: Motorola

Il device in questione è quasi certamente il futuro flagship della casa alata, il Motorola edge 70 Ultra (o, in alternativa, la sua controparte destinata al mercato cinese, il Moto X70 Ultra). L’avvistamento è di cruciale importanza, poiché offre la prima finestra reale sulle capacità del nuovo processore Qualcomm, ancora prima di una presentazione ufficiale completa da parte del chipmaker.

Il dettaglio più interessante dello Snapdragon 8 Gen 5, che questo test conferma essere a bordo del device Motorola, è l’architettura della sua CPU. Come già anticipato da Qualcomm, si tratta del primo chip della serie “non-Elite” ad abbandonare i design standard Cortex di Arm. Al loro posto, trovano spazio i core Oryon, sviluppati internamente dalla stessa Qualcomm.

Il benchmark di Geekbench rivela la configurazione specifica di questo SoC: un’architettura a otto core composta da due core “prime” ad alta potenza che operano a 3,65 GHz e sei core “performance” a 3,32 GHz.

Le prestazioni in anteprima

Passando ai numeri nudi e crudi, il Motorola edge 70 Ultra ha registrato risultati di tutto rispetto. Nel test single-core, il dispositivo ha raggiunto un punteggio di circa 2.600 punti, mentre nel test multi-core si è attestato intorno ai 7.500 punti.

Per comprendere il posizionamento di questo processore, è fondamentale contestualizzare questi numeri. Il nuovo Snapdragon 8 Gen 5 (ricordiamo che la Gen 4 è stata saltata da Qualcomm) supera nettamente il suo predecessore, lo Snapdragon 8 Gen 3, che nei medesimi test si ferma tipicamente a 2.100-2.200 punti in single-core e 6.500-6.600 in multi-core.

Tuttavia, come prevedibile, le prestazioni si collocano al di sotto delle varianti “Elite” di Qualcomm. Lo Snapdragon 8 Elite della generazione precedente registra infatti punteggi tra 3.000-3.100 (single) e 8.700-9.800 (multi). Il divario è ancora più netto con l’attuale re della gamma, lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, che domina le classifiche con 3.500-3.600 punti in single-core e oltre 10.000-11.000 in multi-core.

Lo Snapdragon 8 Gen 5 si posiziona quindi come un processore di fascia alta, potente e innovativo grazie ai core Oryon, ma chiaramente distinto dalla fascia ultra-premium.

GPU e altri dettagli tecnici

Sebbene Geekbench non esegua test grafici approfonditi, la scheda del benchmark rivela comunque il modello della GPU integrata: una Adreno 829.

Basandosi sulla nomenclatura, questa soluzione grafica dovrebbe posizionarsi a metà strada tra la Adreno 825 (montata sullo Snapdragon 8s Gen 4) e la più performante Adreno 830 (riservata alla serie Snapdragon 8 Elite).

Dall’avvistamento emergono infine altri due dettagli chiave sul Motorola Edge 70 Ultra: il dispositivo testato era equipaggiato con 16 GB di RAM e gira già sull’ultima versione del sistema operativo di Google, Android 16.

Data di uscita

Al momento non ci sono informazioni ufficiali su una possibile data di lancio. La famiglia Edge 70 è stata già inaugurata con il modello base (noto anche come X70 Air) presentato qualche giorno fa.

L’apparizione della versione Ultra sui server di Geekbench suggerisce però che il lancio del modello di punta potrebbe non essere lontano.