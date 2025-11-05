Motorola Edge 70: 5,99mm e batteria al silicio-carbonio con in regalo cuffie, smartwatch e altri accessori

Motorola Edge 70 è ufficiale. Dopo un lancio anticipato sullo store del brand la settimana scorsa, lo smartphone iper-sottile della casa alata è finalmente stato presentato al pubblico italiano.

Il primo smartphone ultrasottile di Motorola sarà in grado di competere con i rivali targati Samsung e Cupertino?

Motorola Edge 70 ufficiale in Italia: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Motorola

Motorola Edge 70 si configura come uno dei modelli più interessanti del momento, anche se vive di luci e ombre come ogni altro esponente della categoria ultrasottile. Il dispositivo arriva con un corpo di appena 5,99 mm di spessore, con un peso di 159 grammi: nonostante il formato compatto ospita uno schermo pOLED da 6,67″ con calibrazione del colore PANTONE, mentre la batteria è un’unità al silicio-carbonio da 4.800 mAh.

Lo spessore ultrasottile ha impattato relativamente sulla batteria e non mancano ricarica rapida e wireless. Inoltre parliamo di un telefono resistente a polvere, acqua e condizioni estreme con certificazione IP69 e quella di grado militare MIL-STD-810H.

La struttura è realizzata in alluminio di livello aeronautico, con un vetro Gorilla Glass 7i a protezione dello schermo. Motorola Edge 70 adotta tre fotocamere da 50 MP, due sul retro (con ultragrandangolare) e una dedicata agli autoscatti.

La suite Moto AI offre tante funzionalità dedicate alla produttività e all’editing delle foto, in combinazione con Google Gemini. Le performance sono affidate allo Snapdragon 7 Gen 4, chipset Qualcomm pensato per la fascia media.

Crediti: Motorola

Il nuovo Motorola Edge 70 debutta in Italia al prezzo di 799€ nella sola configurazione da 12/512 GB e in tre colorazioni PANTONE. Al momento il dispositivo è acquistabile nello store ufficiale del brand e su Amazon, ma arriverà su tutti i canali di vendita a partire da fine novembre 2025.

Vi segnaliamo che la promozione lancio (che offriva 300€ di sconto iscrivendosi ai quiz) è terminata il 4 novembre. Tuttavia, per celebrare il lancio ufficiale, è ora attiva una nuova offerta.

Dal 5 novembre fino al 31 dicembre 2025, Motorola Edge 70 sarà accompagnato da un’esclusiva promozione bundle. L’offerta a tempo limitato include una selezione esclusiva degli accessori facenti parte dell’ecosistema Motorola: Moto Tag, Moto Buds Loop Green, Moto Watch Fit e caricabatterie TurboPower da 68W. Questi accessori sono pensati per completare l’esperienza utente a 360°. Il riscatto è disponibile esclusivamente tramite motorola.com.

Motorola Edge 70 – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 159 x 74 x 5,99 mm, 159 grammi

Colorazioni: PANTONE Bronze Green, PANTONE Gadget Grey, PANTONE Lily Pad

Certificazione: IP68/IP69, MIL-STD-810H

Display: Flat pOLED 6,67″ 1.5K (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate 120 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz e luminosità di picco di 4.500 nit

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 2,8 GHz – Cortex-720 4 x 2,4 GHz – Cortex-720 3 x 1,84 GHz – Cortex-520

GPU: Adreno 722

RAM: 12 GB LPDDR5X

Storage: 512 GB uMCP, non espandibile

Batteria: 4.800 mAh

Ricarica: 68W, wireless 15W

Fotocamera: doppia 50 + 50 MP (f/1.8-2.0) con OIS e ultra-wide/macro 120°

Selfie camera: 50 MP (f/2.0)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0

Sistema operativo: Android 16 con Hello UI

