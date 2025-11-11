CHUWI UBox con Ryzen 5 e 16/512 GB: mini PC a 165€! | Singles Day AliExpress

Approfitta delle offerte Singles Day di AliExpress e risparmia: i prodotti in promozione sono tantissimi e tra questi non poteva mancare un mini PC economico, adatto a chi cerca una soluzione semplice ma senza criticità. Il dispositivo giusto è CHUWI UBox, perfetto per la fascia di poco superiore ai 150€!

Singles Day AliExpress: il mini PC CHUWI UBox scende al miglior prezzo con Coupon e promo PayPal (solo per oggi)

Crediti: CHUWI

Il prezzo del mini PC CHUWI UBox scende a soli 165€, ma solo per la giornata dell’11 novembre. Per ottenere questo sconto è necessario riscattare il codice “SDGIZDEAL20“; inoltre bisogna effettuare il pagamento con PayPal, che garantisce un ulteriore ribasso di 18€ (ma solo per oggi).

Il mini PC CHUWI UBox è dotato di un look accattivante ed è equipaggiato con il processore AMD Ryzen 5 6600H. Lato memorie sono presenti 16 GB di RAM DDR5 e 512 GB di storage SSD; il software a bordo è Windows 11 Pro. Insomma, si tratta di un dispositivo adatto alle attività quotidiane, senza pretese di punta ma in grado di regalare un’esperienza fluida e senza intoppi.

